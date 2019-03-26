На юге Израиля сработали сирены тревоги

Сирены тревоги сработали у границ сектора Газа, несмотря на сообщения о прекращении огня между израильскими военными и палестинскими боевиками.

Конфликтующие стороны уже несколько часов обмениваются ракетно-бомбовыми ударами, в результате которых с палестинской стороны есть как минимум несколько раненых.

"Сирены звучат в региональных советах Шаар ха-Негев, Сдот-Негев и Хоф-Ашкелон", — сообщила армейская пресс-служба.

Сирены предупреждают жителей юга Израиля о возможных новых обстрелах из сектора Газа и призывают их укрыться в бомбоубежищах.

Немногим ранее представитель правящего в анклаве движения ХАМАС Фаузи Бархум объявил об успехе усилий Египта, направленных на прекращение огня между палестинскими боевиками и израильской армией.

Израильские бомбардировки сектора Газа стали ответом на палестинскую ракету, которая утром разрушила жилой дом в центре страны, ранив семь человек.