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На юге Израиля сработали сирены тревоги 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Сирены тревоги сработали у границ сектора Газа, несмотря на сообщения о прекращении огня между израильскими военными и палестинскими боевиками.
Конфликтующие стороны уже несколько часов обмениваются ракетно-бомбовыми ударами, в результате которых с палестинской стороны есть как минимум несколько раненых.
"Сирены звучат в региональных советах Шаар ха-Негев, Сдот-Негев и Хоф-Ашкелон", — сообщила армейская пресс-служба.
Сирены предупреждают жителей юга Израиля о возможных новых обстрелах из сектора Газа и призывают их укрыться в бомбоубежищах.
Немногим ранее представитель правящего в анклаве движения ХАМАС Фаузи Бархум объявил об успехе усилий Египта, направленных на прекращение огня между палестинскими боевиками и израильской армией.
Израильские бомбардировки сектора Газа стали ответом на палестинскую ракету, которая утром разрушила жилой дом в центре страны, ранив семь человек.
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Конфликты , Видео , В мире , Хамас , Израиль
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