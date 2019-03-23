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Киев учредит день памяти жертв «российско-украинской войны» 

Lenta.ru 21 минуту назад
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
В Киеве учредят день памяти погибших «защитников-участников российско-украинской войны». Об этом сказано на сайте пресс-службы министерства по делам ветеранам страны.
В сообщении говорится, что конкретную дату должны будут выбрать члены семей погибших. «Именно их предложение мы будем передавать на рассмотрение и утверждение высшему руководству», — заявила замглавы министерства Оксана Гаврилюк.
Кроме того, представители общественных организаций проведут анкетирование среди родственников погибших в каждой области и передадут данные опросов на рассмотрение властям.
В октябре Верховная Рада поддержала президентский законопроект о введении в армии «бандеровского» приветствия. «На приветствие начальника или старшего по воинскому званию "Слава Украине" все военнослужащие, находящиеся в строю, отвечают: "Героям слава"», — говорится в новой редакции уставов. Помимо этого, обращение к военнослужащим вне строя заменяется с «товарищ» на «пан».
Украина называет Россию «страной-агрессором» из-за ситуации вокруг Крыма и заявляет об участии российских войск в вооруженном противостоянии в Донбассе. Российская сторона настаивает на том, что воссоединение с Крымом соответствовало нормам международного права, и утверждает, что не является стороной конфликта на юго-востоке Украины.
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Комментарии31
Конфликты , В мире , Верховная Рада
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