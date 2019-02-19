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Как защитить Донецк от взрывов 

News.ru 48 минут назад
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
Взрывы в центре Донецка вновь продемонстрировали высокую диверсионную уязвимость территорий ДНР и ЛНР, несмотря на противодействие органов контрразведки и удалённость городов от линии фронта. Значительное количество взрывчатки и незарегистрированного оружия на руках у населения, условная граница между народным республиками и остальной Украиной, непрофессионализм республиканских силовиков, — все эти факторы позволяют «киевским» диверсантам и злоумышленникам чувствовать себя в Донбассе, как дома.
18 февраля около 9 часов утра в центре Донецка практически одновременно прогремели взрывы. Три самодельных безоболочных взрывных устройства, завёрнутые в фольгу, сдетонировали в районе бульвара Пушкина, пострадавших нет, два здания получили повреждения, сообщил Совместный центр контроля и координации прекращения огня (СЦКК). Взрывы произошли на территории так называемого «правительственного квартала» — там расположены администрация главы ДНР и гостиница «Парк ИНН», в которой проживают представители ОБСЕ. На месте найден фрагмент электродетонатора «для инициации подрывных зарядов военного и промышленного назначения».
Первоначально источники в силовых структурах ДНР сообщили РИА Новости, что причиной трёх взрывов в центре Донецка стала атака беспилотников украинских силовиков. Однако затем замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин опроверг эту информацию.
«Никаких сбросов с беспилотных летательных аппаратов не было, это была закладка. Есть два разрушения — крыша газораспределительной станции и подъезд по улице Кобозева, 70. Цели две — напугать миссию ОБСЕ и реализовать тот план по вводу вооружённой миссии ОБСЕ сюда при помощи США», — заявил замначальника Народной милиции ДНР.
Однако не исключено, что опровержение со стороны силовиков Донецка сделано намеренно — как ни парадоксально, чтобы не сеять панику: если к атакам диверсантов в городе уже привыкли, то атака дронов с воздуха — тактика бытового террора, которым активно пользуются боевики на Ближнем Востоке — может вызвать дополнительный резонанс. Впрочем, возможна и комбинированная атака — источники в силовых службах Донецка также сообщили об обследовании сапёрами улиц города на предмет наличия других СВУ. Специалисты считают, что диверсанты могли оставить ещё несколько «закладок».
В любом случае взрывы в Донецке напоминают о том, что республики до сих пор довольно уязвимы перед терактами и диверсиями. Местный власти обвиняют украинские диверсионно-разведывательные группы в серии громких эпизодов: в убийстве Арсения Павлова (Моторолы) в октябре 2016 года, Михаила Толстых (Гиви) в феврале 2017 года, Александра Захарченко в августе 2018 года. Все покушения были осуществлены профессионально — с использованием взрывчатки и боевого оружия.
Беспилотники активно используются обеими сторонами с самого начала вооружённого конфликта на Юго-Востоке Украины. Основная область их применения — разведка и корректировка огня артиллерии. ВСУ используют приобретённые в США и Израиле малые разведывательные БЛА, а также дешёвые аппараты китайского и кустарного производства. Ресурсы народных милиций ДНР и ЛНР скромнее. В Донецке уже несколько лет действует Центр беспилотной авиации, в распоряжении которого есть несколько десятков дронов. По словам ополченцев, в основном это аппараты, изготовленные энтузиастами из элементов трофейных БЛА. Встречаются здесь и разведывательные БЛА, полученные из России «по линии военторга». Обе стороны также периодически рапортуют об уничтожении беспилотников средствами ПВО — в основном «спарками» (23-мм спаренными зенитными установками ЗУ-23−2 на базе машин «Урал» или МТ-ЛБ) — и «перехвате» аппаратов средствами РЭБ. Украинские СМИ неоднократно сообщали о наличии в республиках средств РЭБ российского производства, в том числе портативных.
Использование дронов для диверсий в Донбассе — обычная практика, отмечает News.ru эксперт Межведомственного авиационного совета Виктор Галенко.
«Сейчас в Донецке мы имеем дело с «троллингом», цель которого в первую очередь вызвать панику. Это обычный инструмент психологического воздействия, причём применяемый обеими сторонами. Об этом не любят говорить, но ополченцы, например, сбрасывали на украинские блокпосты гранаты с беспилотников, а военнослужащие ВСУ, в свою очередь, сбрасывали осколочные гранаты выстрела ВОГ на объекты ополченцев, — указывает эксперт.
При этом дрон-носитель может быть любой — как самолётного типа, так и квадрокоптер. Последний можно свободно приобрести в магазине, он способен нести груз весом до полукилограмма на расстояние до пяти километров, добавляет Галенко.
«Как показывает практика, украинские диверсионные группы, увы, довольно свободно себя чувствуют в Донецке, хотя задержания, конечно, проходят. Что касается борьбы с БЛА, то средства РЭБ проблематично разместить в черте города. Если их задействовать в Донецке, то там возникнут проблемы с работой электронных устройств, включая мобильные телефоны», — указывает Галенко.
В свою очередь, эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов полагает, что при желании противодействовать беспилотным аппаратам в городских условиях можно.
«Для парирования подобных угроз с учётом необходимости близкого подлёта БЛА к цели возможно использовать портативные средства РЭБ», — указывает эксперт News.ru.
Скорее всего, по мнению Федутинова, портативные средства РЭБ защищают в ДНР отдельные объекты непосредственно на линии разграничения, но не «закрывают» весь город.
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Конфликты , Статьи , Украина , Эдуард Басурин , Арсений Павлов , Денис Федутинов , Виктор Галенко , ОБСЕ , РИА Новости , Донецк , США
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