Трамп перешел к запугиванию военных Венесуэлы

Социализм в Латинской Америке умирает, заявил президент США Дональд Трамп , выступив с угрозами в адрес венесуэльских военных.

По его мнению, «грядет новый день в Латинской Америке» По «всему Западному (полушарию) умирает социализм, возрождаются свобода, процветание и демократия». Трамп заявил, что жители Венесуэлы стремятся к «свободе и демократии», США их в этом поддерживают, передает ТАСС

Президент США заявил, что Вашингтон «стремится к мирной передаче власти, мирному переходу к демократии (в Венесуэле), но рассматривает все варианты».

Трамп выступил с утверждением, будто венесуэльский лидер Николас Мадуро контролируется военными Кубы, и этот альянс между руководством двух стран вскоре исчезнет.

«Сегодня у меня есть послание к каждому официальному представителю, который помогает сохранить Мадуро у власти. Весь мир смотрит на вас. Вы не можете спрятаться от выбора, с которым вы столкнулись. Вы можете принять щедрое предложение Гуаидо об амнистии, чтобы мирно жить с семьей», — приводит РИА «Новости» слова Трампа, который заявил, что военные Венесуэлы «не должны следовать приказам Мадуро о препятствии доставки гуманитарной помощи», а также не имеют права угрожать применить силу против «мирных протестующих» и оппозиции.

Он заявил, что у тех, кто поддерживает Мадуро, «не будет безопасного пристанища или легкого выхода», они «потеряют все».

Его супруга Меланья Трамп заявила, что США «молятся о том, чтобы как можно быстрее народ Венесуэлы освободился». По ее словам, Венесуэла «находится на пороге восстановления собственной свободы».