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Трамп призвал Европу забрать своих боевиков из Сирии 

Lenta.ru + ещё 14 29 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп призвал европейские страны забрать из Сирии захваченных боевиков-соотечественников и предать их суду. По его данным, в республики находятся более 800 террористов, прибывших из Европы. Об этом американский лидер написал в Twitter.
Трамп выразил опасение, что после завершения военных действий боевики могут вернуться туда, откуда приехали.
«США не хотят наблюдать, как эти экстремисты проникают в Европу, куда они надеются попасть. Мы так много делаем и так много тратим, теперь другие должны сделать шаг и выполнить работу, на которую они способны. Мы отступим только после 100-процентной победы над халифатом», — отметил глава государства.
Как передает Reuters, в сирийских тюрьмах сейчас содержатся около 800 боевиков из 40 стран. Так как Трамп решил вывести войска из республики, есть вероятность, что курды не смогут или не захотят держать пленников без американской поддержки. Поэтому Вашингтон стремится передать заключенных властям тех стран, откуда они родом, но большинство иностранных правительств не желают этого делать.
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Комментарии
Конфликты , Армия , Ближний Восток , Политика , США , Дональд Трамп , Сирия
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