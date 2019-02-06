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Румыния заявила о «провокациях» России в Черном море 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Румынский министр национальной обороны Габриел Леш выступил с утверждениями, что Румыния якобы сталкивается в Черном море с «провокациями» России, на которые она может ответить только в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО, в особенности с США.
По словам румынского министра, Румыния якобы сталкивается в районе Черного моря «с рядом провокаций», на которые может ответить только в тесном сотрудничестве с союзниками по НАТО, «в особенности укрепляя трансатлантические связи с США», передает ТАСС.
«Я хотел бы использовать термин «провокации», никак не «угрозы» со стороны России, потому что мы не говорим в этот момент об угрозах, которые нанесли бы ущерб безопасности Румынии, а говорим о провокациях, к которым нас приучила Россия в последний период», — заявил румынский министр в интервью телеканалу «Антена-3» во время визита в США.
Леш подчеркнул, что Румыния не будет реагировать на подобные действия в одностороннем порядке.
«Категорически нет, потому что мы являемся частью трансатлантического союза и будем отвечать на провокации России вместе», — заявил румынский министр, призвав «сохранять спокойствие, потому что в этот момент мы не говорим о прямых угрозах в адрес Румынии».
Напомним, в Черное море регулярно наведываются корабли нечерноморских стран НАТО. Так, в январе в Черное море заходили эсминец ВМС США «Дональд Кук», а также большой десантный корабль ВМС США «Форт Макгенри».
Германия решила отправить военный корабль в Черное море
Кроме того, на Украине заявляли о готовности Германии послать военные корабли в Черное море.
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Конфликты , Армия , Видео , Войска , Оружие , Румыния , США
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