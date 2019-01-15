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Эрдоган собрался обсудить с Путиным выход США из Сирии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 2 часа назад
Фото: Reuters
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Россию планирует обговорить с российским лидером Владимиром Путиным сотрудничество в свете вывода войск США из Сирии, заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын.
«В ходе однодневного визита 23 января президент Эрдоган обсудит в том числе ситуацию в Идлибе и сотрудничество с РФ в рамках решения США вывести войска из Сирии», — сказал он, передает ТАСС.
Калын отметил, что в случае создания буферной зоны на севере Сирии контролировать ее будет Турция.
В понедельник в администрации Эрдогана сообщили о результатах переговоров президента с американским лидером Дональдом Трампом.
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Конфликты , Ближний Восток , В мире , Политика , Реджеп Эрдоган , Дональд Трамп , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Сирия , США , Турция
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