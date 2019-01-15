Эрдоган собрался обсудить с Путиным выход США из Сирии

«В ходе однодневного визита 23 января президент Эрдоган обсудит в том числе ситуацию в Идлибе и сотрудничество с РФ в рамках решения США вывести войска из Сирии», — сказал он, передает ТАСС.

Калын отметил, что в случае создания буферной зоны на севере Сирии контролировать ее будет Турция.