Слухи о том, что с Россией может случиться серьезный «замес», на этой неделе из официальных сфер просочились в массы. В маршрутках обсуждают возможные военные столкновения с Россией, а на Лукьяновском рынке в Киеве продавцы советуют снимать деньги со счетов в банках.
Слухи подобного рода — как кривое зеркало официальных заявлений. Петр Порошенко, выступая перед личным составом ВСУ в Житомирской области 21 декабря, заявил, что Украина имеет неопровержимые доказательства резкого наращивания количества вооруженных сил России вдоль российско-украинской границы и в Азово-Черноморском бассейне. По его словам, угроза агрессии не сократилась.
В тот же день депутат Виталий Куприй («УКРОП») зарегистрировал проект постановления об объявлении войны России — от новости об этом «напряглись» комментаторы в соцсетях.
Сам Куприй при этом отмечает, что объявление войны не означает начала военных действий. «Как раз наоборот — это начало полномасштабной юридической операции по освобождению наших территорий и компенсации ущерба», — заявил Куприй.
При этом российские информационные ресурсы дают прямо противоположную картину: это наша страна, оказывается, наращивает военный ресурс в ОРДЛО и Херсонской области. Об этом пишет, например, телеграмм-канал WarGonzo.
Такое нагнетание в информационном пространстве с обеих сторон вызывает тревогу, даже если никаких иных оснований для этого нет. Дыма без огня не бывает?
Что вызывает тревогу
После того, как в Керченском проливе были атакованы украинские корабли, а наши моряки были задержаны, ситуация чрезвычайно накалилась. Это отразилось даже на курсе доллара — в последние дни ноября, когда ситуация была особенно тревожной, он подскочил до 32 грн. Доллар, по мере того как ситуация стала проясняться, вернулся в границы прежнего курса — и то же можно сказать о напряжении в обществе.
Однако буквально на днях масла в огонь подлил секретарь СНБО Александр Турчинов. Он предложил снова послать военные корабли через Керченский пролив, который находится под контролем РФ. «Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма», — заявил Турчинов.
На это заявление сразу же отреагировал МИД РФ. «Это просто объявление об очередной провокации, носящее такой же провокативный характер. Оно абсолютно безответственное. Оно призвано лишь усугубить ситуацию», — заявили там. Примерно в таком же ключе прокомментировал ситуацию Владимир Путин. Но самое главное — заволновалась украинская общественность. Собственно, информационная эскалация началась как раз с заявления Турчинова.
В обществе неоднозначно оценивают и военное положение, и суть случившегося. Один из самых непростых вопросов — почему украинские военные корабли, пытаясь пройти через пролив, не согласовали свои действия с россиянами. Причем, сомнения в данном случае высказывались на разном уровне. «Если речь идет о намеренном формате движения наших судов, чтобы подставить их, то это сознательное преступление. Приказы о перемещении судов дает начальник Генштаба, командующий Военно-морскими силами, но в этой ситуации обязательно нужно консультироваться с верховным главнокомандующим», — высказался по этому поводу экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж.
«Подготовка этой операции со стороны Украины явно выглядела, как провоцирующая. Естественно неадекватной была и реакция России. В сухом остатке трагедия украинских моряков, которые сейчас задержаны в России, в том, что они стали просто разменной картой в руках украинской и российской правящих элит, которые доказывают свою правоту и силу», — говорит политолог Андрей Ермолаев.
В этом контексте вполне логично, что и новое заявление Турчинова часть общества могло воспринять, как очередную провокацию. А значит, за ним может последовать обострение. Отсюда — слухи.
Ситуация упирается в политические моменты. Украина уверенно приближается к выборам президента. У сторонников Петра Порошенко, которому патриотически настроенные круги добавили рейтинга в связи с объявлением военного положения, есть проблема — необходимость такого рода ограничений никак не подкреплена объективными обстоятельствами. Непонятно как военное положение поможет урегулировать ситуацию в Керченском проливе или освободить моряков из российского плена. В этой ситуации у представителей власти есть соблазн спровоцировать эскалацию конфликта, и заявление Турчинова как раз выражают этот соблазн. Так считает ряд экспертов.
«Сознательно, последовательно создается новая ситуация, которая несет в себе потенциал вооруженного международного конфликта. Украинский режим выбирает вариант эскалации и авантюры», — утверждает Ермолаев.
Обострение на юго-востоке или в бассейне Азовского моря стало бы основанием для продления военного положения. Это в свою очередь — путь к отсрочке президентских выборов. Нынешнему главе государства, который увяз ко всему прочему в церковных вопросах, такая отсрочка на руку. Предоставление автокефалии Украинской поместной церкви еще больше повысило бы ему рейтинг.
Это все касается одной стороны — украинской. У российской стороны, где также нагнетается тревога в информпространстве, разумеется, имеются собственные мотивы. Но главное, что наличие такого рода «соблазнов» делают ситуацию небезопасной. В теории конфликт действительно может вспыхнуть. Но только в теории…
Как могут развиваться военные действия
«Диванная сотня» успела описать сотни сценариев масштабного военного столкновения между Украиной и Россией. Многие суждения в них спорны. Например, что силы обеих сторон «примерно равны».
Недавно возможность военного конфликта описал первый президент Украины Леонид Кравчук. По сути, он говорил о невозможности такого развития событий. «Вот Россия взяла и сошла с ума во главе с начальником и пришла в Украину. И оккупировала Украину. Представьте себе. Через год России бы не стало. Потому что тогда в Украину надо привести половину войска, почти 70 процентов бюджета, чтобы удержать ее в повиновении. Это непросто», — заявил Кравчук на 112 канале.
В Минобороны Украины прогнозы по поводу столкновения с РФ также строятся. Но они менее оптимистичны.
«Атаки России будут строиться по принципу «принуждения к миру". Эффективного способа противодействовать подобной тактике у нас сейчас нет», — говорит источник «Вестей».
По данным источника, Россия не рассматривает вопрос об оккупации территории Украины или даже ее значительных частей. «Принуждение к миру» (Напомним, именно так называлась операция российской армии в Грузии в августе 2008 года) представляет собой серии атак и следующих за ними переговоров. «Стоит исходить из того, что Россия сделает ставку на авиацию — свои так называемые военно-космические силы, — говорит наш источник. — Несмотря на то, что мы обладаем достаточно разветвленной системой ПВО (но устаревшей), противодействовать ударам высокоточного оружия не сможем. Именно эту тактику Россия применила в Сирии. Была ставка на ВКС, на высокоточное оружие. Россия обстреливала территорию Сирии даже из бассейна Каспийского моря, и им никто не помешает действовать примерно таким же образом».
Аналогичную картину рисуют американские эксперты аналитического портала Real Clear Defense, мнения которых на днях опубликовала The Washington Post. При этом они признают, что украинская система ПВО является одной из самых мощных в Европе — и представляет значительную угрозу для российских самолетов. В качестве доказательства они приводят пример Грузии, ПВО которой было гораздо слабее украинской, а специалисты гораздо хуже обученными, тем не менее, во время войны 08.08.08 сбили три штурмовика Су-25 и дальний бомбардировщик Ту-22М3. Тем не менее, американцы считают, что РФ уроки из грузинской истории извлекла.
«Украинские ПВО будет атакованы крылатыми ракетами «Калибр", запущенными, в том числе, и с подлодок в Черном море. Затем в воздух поднимутся Су-34 с высокоточными ракетами „воздух-земля", которые добьют уцелевшие ЗРК ВСУ, не входя в зону поражения, — пишут эксперты RCD. — Далее зачисткой с воздуха займутся ударные вертолеты Ка-52. Есть информация, что 3-я эскадрилья 39-го авиационного полка уже провела интенсивную подготовку по подавлению противоракетной обороны условного противника. Шестнадцать „Аллигаторов" отрабатывали удары со сверхмалой высоты (5 метров), причем по наводке с военных спутников“. При этом американцы делают вывод, что завоевание воздушного пространства над соседней страной Россия осуществит в течение 1-2 суток с минимальными потенциальными жертвами.
Почему все будет хорошо
Однако вся эта — довольно мрачная картина — лишь теория. На практике ожидать столкновения с РФ, даже с учетом всех нюансов несерьезно. По крайней мере, в ближайшее время. Как ни парадоксально, военное преимущество РФ является своеобразным сдерживающим фактором для авантюристов, которые хотят раскачивать лодку.
“Президент выслушивают советы самого разного рода. И внутри страны, и из-за рубежа. Разумеется, среди этих советов есть радикальные, но есть и осторожные. Поскольку попытки решить военным путем ситуацию на Донбассе закончились „котлами" и потерями, нужно выбирать тактику иного рода. Правильная тактика — развитие экономики. Если Украина будет показывать реальный экономический рост, Донбасс сам попросится к нам. И Крым попросится… Для этого есть многое — содействие международного сообщества, санкции, тормозящие адекватное развитие России, готовность предоставлять кредиты и в перспективе — инвестировать. Мешает коррупция и неэффективное управление. Реформы не принесли быстрого улучшения — вот над этим и следует работать. Но на военное обострение никто не пойдет — кажущиеся выгоды от такого развития событий могут быть ничтожными по сравнению с вероятными потерями. Поэтому всерьез об этом говорить нет смысла. Более того, такие разговоры — скорее всего провокация“, — описывает настроения представителей власти источник „Вестей“ во фракции БПП в Верховной Раде.
Дополнительный инструмент сдерживания — мнение европейских партнеров Украины. Весьма показательно в этом отношении было введение военного положения после драмы в Керченском проливе. СНБО дал главе государства санкцию ввести его на 60 дней и на всей территории страны. Это дало бы возможность отдалить выборы по крайней мере на месяц (президентская кампания не началась бы в период ВП). Однако после телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель, Петр Порошенко передумал — и военное положение было ограничено лишь отдельными территориями и всего 30 днями, то есть, на ход избирательной кампании не повлияло.
Примерно так же Евросоюз будет сдерживать украинские „горячие головы“ и в том случае, если они надумают „рубануть с плеча“ в ближайшее время. Что же до РФ, то на недавней пресс-конференции Владимир Путин заявил, что обострение в Керченском проливе — часть предвыборной кампании „одного из претендентов“, и здесь Россия помогать не намерена.
Фактически все это означает, что оснований переживать насчет возможного военного противостояния с РФ нет смысла. Его не будет, по крайней мере, в обозримой перспективе…
P. S. Эксперты, опять же американские, из проекта Issue Correlates of War, тем не менее, в долгосрочной перспективе делают пессимистический вывод. „Конфликты, связанные одновременно с несколькими территориальными спорами и претензиями, скорее всего, будут милитаризированы“, — считают они. Также в ICW считают, что в случае обострения военного противостояния с РФ, Украине не придется рассчитывать на прямую помощь со стороны НАТО. Однако и они не рассматривают возможность военного противостояния в краткосрочной перспективе. Поводом для военного конфликта они называют „возможное существенное усиление военной мощи Украины“. Получается, „хочешь мира — готовься к войне“, только наоборот.