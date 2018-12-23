Вести.ua (Украина): а вдруг война? Что кроется за слухами о возможном обострении с Россией

Слухи о том, что с Россией может случиться серьезный «замес», на этой неделе из официальных сфер просочились в массы. В маршрутках обсуждают возможные военные столкновения с Россией, а на Лукьяновском рынке в Киеве продавцы советуют снимать деньги со счетов в банках.

Слухи подобного рода — как кривое зеркало официальных заявлений. Петр Порошенко , выступая перед личным составом ВСУ в Житомирской области 21 декабря, заявил, что Украина имеет неопровержимые доказательства резкого наращивания количества вооруженных сил России вдоль российско-украинской границы и в Азово-Черноморском бассейне. По его словам, угроза агрессии не сократилась.

В тот же день депутат Виталий Куприй («УКРОП») зарегистрировал проект постановления об объявлении войны России — от новости об этом «напряглись» комментаторы в соцсетях.

Сам Куприй при этом отмечает, что объявление войны не означает начала военных действий. «Как раз наоборот — это начало полномасштабной юридической операции по освобождению наших территорий и компенсации ущерба», — заявил Куприй.

При этом российские информационные ресурсы дают прямо противоположную картину: это наша страна, оказывается, наращивает военный ресурс в ОРДЛО и Херсонской области. Об этом пишет, например, телеграмм-канал WarGonzo.

Такое нагнетание в информационном пространстве с обеих сторон вызывает тревогу, даже если никаких иных оснований для этого нет. Дыма без огня не бывает?

Что вызывает тревогу

После того, как в Керченском проливе были атакованы украинские корабли, а наши моряки были задержаны, ситуация чрезвычайно накалилась. Это отразилось даже на курсе доллара — в последние дни ноября, когда ситуация была особенно тревожной, он подскочил до 32 грн. Доллар, по мере того как ситуация стала проясняться, вернулся в границы прежнего курса — и то же можно сказать о напряжении в обществе.

Однако буквально на днях масла в огонь подлил секретарь СНБО Александр Турчинов . Он предложил снова послать военные корабли через Керченский пролив, который находится под контролем РФ. «Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма », — заявил Турчинов.

На это заявление сразу же отреагировал МИД РФ . «Это просто объявление об очередной провокации, носящее такой же провокативный характер. Оно абсолютно безответственное. Оно призвано лишь усугубить ситуацию», — заявили там. Примерно в таком же ключе прокомментировал ситуацию Владимир Путин . Но самое главное — заволновалась украинская общественность. Собственно, информационная эскалация началась как раз с заявления Турчинова.

В обществе неоднозначно оценивают и военное положение, и суть случившегося. Один из самых непростых вопросов — почему украинские военные корабли, пытаясь пройти через пролив, не согласовали свои действия с россиянами. Причем, сомнения в данном случае высказывались на разном уровне. «Если речь идет о намеренном формате движения наших судов, чтобы подставить их, то это сознательное преступление. Приказы о перемещении судов дает начальник Генштаба , командующий Военно-морскими силами, но в этой ситуации обязательно нужно консультироваться с верховным главнокомандующим», — высказался по этому поводу экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Николай Маломуж.

«Подготовка этой операции со стороны Украины явно выглядела, как провоцирующая. Естественно неадекватной была и реакция России. В сухом остатке трагедия украинских моряков, которые сейчас задержаны в России, в том, что они стали просто разменной картой в руках украинской и российской правящих элит, которые доказывают свою правоту и силу», — говорит политолог Андрей Ермолаев.

В этом контексте вполне логично, что и новое заявление Турчинова часть общества могло воспринять, как очередную провокацию. А значит, за ним может последовать обострение. Отсюда — слухи.

Ситуация упирается в политические моменты. Украина уверенно приближается к выборам президента. У сторонников Петра Порошенко, которому патриотически настроенные круги добавили рейтинга в связи с объявлением военного положения, есть проблема — необходимость такого рода ограничений никак не подкреплена объективными обстоятельствами. Непонятно как военное положение поможет урегулировать ситуацию в Керченском проливе или освободить моряков из российского плена. В этой ситуации у представителей власти есть соблазн спровоцировать эскалацию конфликта, и заявление Турчинова как раз выражают этот соблазн. Так считает ряд экспертов.

«Сознательно, последовательно создается новая ситуация, которая несет в себе потенциал вооруженного международного конфликта. Украинский режим выбирает вариант эскалации и авантюры», — утверждает Ермолаев.

Обострение на юго-востоке или в бассейне Азовского моря стало бы основанием для продления военного положения. Это в свою очередь — путь к отсрочке президентских выборов. Нынешнему главе государства, который увяз ко всему прочему в церковных вопросах, такая отсрочка на руку. Предоставление автокефалии Украинской поместной церкви еще больше повысило бы ему рейтинг.

Это все касается одной стороны — украинской. У российской стороны, где также нагнетается тревога в информпространстве, разумеется, имеются собственные мотивы. Но главное, что наличие такого рода «соблазнов» делают ситуацию небезопасной. В теории конфликт действительно может вспыхнуть. Но только в теории…

Как могут развиваться военные действия

«Диванная сотня» успела описать сотни сценариев масштабного военного столкновения между Украиной и Россией. Многие суждения в них спорны. Например, что силы обеих сторон «примерно равны».

Недавно возможность военного конфликта описал первый президент Украины Леонид Кравчук . По сути, он говорил о невозможности такого развития событий. «Вот Россия взяла и сошла с ума во главе с начальником и пришла в Украину. И оккупировала Украину. Представьте себе. Через год России бы не стало. Потому что тогда в Украину надо привести половину войска, почти 70 процентов бюджета, чтобы удержать ее в повиновении. Это непросто», — заявил Кравчук на 112 канале.

Минобороны Украины прогнозы по поводу столкновения с РФ также строятся. Но они менее оптимистичны.

«Атаки России будут строиться по принципу «принуждения к миру". Эффективного способа противодействовать подобной тактике у нас сейчас нет», — говорит источник «Вестей».

По данным источника, Россия не рассматривает вопрос об оккупации территории Украины или даже ее значительных частей. «Принуждение к миру» (Напомним, именно так называлась операция российской армии в Грузии в августе 2008 года) представляет собой серии атак и следующих за ними переговоров. «Стоит исходить из того, что Россия сделает ставку на авиацию — свои так называемые военно-космические силы, — говорит наш источник. — Несмотря на то, что мы обладаем достаточно разветвленной системой ПВО (но устаревшей), противодействовать ударам высокоточного оружия не сможем. Именно эту тактику Россия применила в Сирии. Была ставка на ВКС, на высокоточное оружие. Россия обстреливала территорию Сирии даже из бассейна Каспийского моря, и им никто не помешает действовать примерно таким же образом».

Аналогичную картину рисуют американские эксперты аналитического портала Real Clear Defense, мнения которых на днях опубликовала The Washington Post . При этом они признают, что украинская система ПВО является одной из самых мощных в Европе — и представляет значительную угрозу для российских самолетов. В качестве доказательства они приводят пример Грузии, ПВО которой было гораздо слабее украинской, а специалисты гораздо хуже обученными, тем не менее, во время войны 08.08.08 сбили три штурмовика Су-25 и дальний бомбардировщик Ту-22М3. Тем не менее, американцы считают, что РФ уроки из грузинской истории извлекла.

«Украинские ПВО будет атакованы крылатыми ракетами «Калибр", запущенными, в том числе, и с подлодок в Черном море. Затем в воздух поднимутся Су-34 с высокоточными ракетами „воздух-земля", которые добьют уцелевшие ЗРК ВСУ, не входя в зону поражения, — пишут эксперты RCD. — Далее зачисткой с воздуха займутся ударные вертолеты Ка-52. Есть информация, что 3-я эскадрилья 39-го авиационного полка уже провела интенсивную подготовку по подавлению противоракетной обороны условного противника. Шестнадцать „Аллигаторов" отрабатывали удары со сверхмалой высоты (5 метров), причем по наводке с военных спутников“. При этом американцы делают вывод, что завоевание воздушного пространства над соседней страной Россия осуществит в течение 1-2 суток с минимальными потенциальными жертвами.

Почему все будет хорошо

Однако вся эта — довольно мрачная картина — лишь теория. На практике ожидать столкновения с РФ, даже с учетом всех нюансов несерьезно. По крайней мере, в ближайшее время. Как ни парадоксально, военное преимущество РФ является своеобразным сдерживающим фактором для авантюристов, которые хотят раскачивать лодку.

“Президент выслушивают советы самого разного рода. И внутри страны, и из-за рубежа. Разумеется, среди этих советов есть радикальные, но есть и осторожные. Поскольку попытки решить военным путем ситуацию на Донбассе закончились „котлами" и потерями, нужно выбирать тактику иного рода. Правильная тактика — развитие экономики. Если Украина будет показывать реальный экономический рост, Донбасс сам попросится к нам. И Крым попросится… Для этого есть многое — содействие международного сообщества, санкции, тормозящие адекватное развитие России, готовность предоставлять кредиты и в перспективе — инвестировать. Мешает коррупция и неэффективное управление. Реформы не принесли быстрого улучшения ­— вот над этим и следует работать. Но на военное обострение никто не пойдет — кажущиеся выгоды от такого развития событий могут быть ничтожными по сравнению с вероятными потерями. Поэтому всерьез об этом говорить нет смысла. Более того, такие разговоры — скорее всего провокация“, — описывает настроения представителей власти источник „Вестей“ во фракции БПП в Верховной Раде.

Дополнительный инструмент сдерживания — мнение европейских партнеров Украины. Весьма показательно в этом отношении было введение военного положения после драмы в Керченском проливе. СНБО дал главе государства санкцию ввести его на 60 дней и на всей территории страны. Это дало бы возможность отдалить выборы по крайней мере на месяц (президентская кампания не началась бы в период ВП). Однако после телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель , Петр Порошенко передумал — и военное положение было ограничено лишь отдельными территориями и всего 30 днями, то есть, на ход избирательной кампании не повлияло.

Примерно так же Евросоюз будет сдерживать украинские „горячие головы“ и в том случае, если они надумают „рубануть с плеча“ в ближайшее время. Что же до РФ, то на недавней пресс-конференции Владимир Путин заявил, что обострение в Керченском проливе — часть предвыборной кампании „одного из претендентов“, и здесь Россия помогать не намерена.

Фактически все это означает, что оснований переживать насчет возможного военного противостояния с РФ нет смысла. Его не будет, по крайней мере, в обозримой перспективе…