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ФСБ: Крымский мост — главная цель провокаций военных кораблей Украины 

РИА Новости Крым + ещё 4 24 минуты назад
Главным объектом провокаций кораблей и катеров Военно-морских сил Украины в районе Керченского пролива является Крымский мост. Об этом на брифинге в МИА "Россия сегодня" заявил первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский.
"Не вызывает сомнения, что главным провокационным нападкам подвергалось строительство и начало эксплуатации моста через Керченский пролив. Как вам известно, регулярно звучали заявления на различных уровнях различных представителей Украины о необходимости уничтожить Крымский мост", — сказал он.
Как сообщалось, 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. В результате были задержаны за нарушение российской границы 24 члена экипажей, в том числе сотрудники СБУ. По факту нарушения в РФ возбудили уголовное дело. Корабли были доставлены в Керчь.
Позже Киевский районный суд Симферополя Керченский горсуд арестовали до 25 января 2019 года всех задержанных членов экипажей кораблей. Их перевезли из Крыма в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".
Президент России Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что во время инцидента российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация связана с низким рейтингом президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов.
РИА Новости Крым: последние новости
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