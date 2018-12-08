ФСБ: Крымский мост — главная цель провокаций военных кораблей Украины

"Не вызывает сомнения, что главным провокационным нападкам подвергалось строительство и начало эксплуатации моста через Керченский пролив. Как вам известно, регулярно звучали заявления на различных уровнях различных представителей Украины о необходимости уничтожить Крымский мост", — сказал он.

Как сообщалось, 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. В результате были задержаны за нарушение российской границы 24 члена экипажей, в том числе сотрудники СБУ . По факту нарушения в РФ возбудили уголовное дело. Корабли были доставлены в Керчь.

Позже Киевский районный суд Симферополя Керченский горсуд арестовали до 25 января 2019 года всех задержанных членов экипажей кораблей. Их перевезли из Крыма в московские следственные изоляторы "Лефортово" и "Матросская тишина".