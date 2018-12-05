Cumhuriyet (Турция): пять целей США в украинском кризисе

Черное море обладает высокой геостратегической ценностью для США с точки зрения реализации пяти целей: окружить Россию с юга, контролировать черноморские проливы, держать под контролем Восточную Европу, контролировать Кавказ и достичь через него Каспийского бассейна, контролировать Турцию . С этими целями США устроили революцию роз в Грузии и оранжевую революцию на Украине

Путь к пониманию украинского кризиса лежит прежде всего через понимание позиции США. Об этой позиции бывший президент США Барак Обама в интервью «Си эн эн» (CNN) 3 февраля 2015 года сделал следующее «признание»:

«Путин был застигнут врасплох протестами на Майдане и тем, что мы выступили посредником в смене власти на Украине».

Хорошо, но почему США были «посредником» на Украине?

Для США Черное море обладает колоссальным геостратегическим значением. Черное море для США — это прежде всего окружение России с юга, удержание проливов, сохранение контроля над Восточной Европой, получение контроля над Кавказом, а оттуда выход к Каспийскому бассейну и, конечно, контроль над Турцией…

Черноморская стратегия США

Болгарию и 1. Первую инициативу США предприняли в 2004 году, приняв в ряды НАТО Румынию . США таким образом получили возможность посредством НАТО заходить в порты этих стран.

2. Второй шаг был сделан через Грузию: Михаил Саакашвили , пришедший / приведенный к власти в результате «революции роз» в 2003 году, превратил свою страну в плацдарм США против России. На встрече министров иностранных дел НАТО в 2006 году Грузии была открыта дверь к членству в альянсе, а на саммите НАТО 2-4 апреля 2008 года было озвучено требование принять в парламенте соответствующие нормативные документы для членства.

Против этой прозападной политики Саакашвили выступали осетины, потребовавшие независимости на референдуме, за что проголосовали 90%. Саакашвили, воспользовавшись приглашением в ряды НАТО, 8 августа 2008 года напал на Южную Осетию. Военный ответ России был жестким; Саакашвили, не сумевший получить от США ожидаемой поддержки, бежал! (В последующие годы он занимал пост губернатора на Украине и, соответственно, был лишен гражданства Грузии!)

3. Третью инициативу предприняли на Украине. Сначала в 2003 году была запущена «оранжевая революция». После нее, как и в случае с Грузией, в 2006 году была открыта дверь к членству в НАТО. Но в дальнейшем на Украине снова возникла администрация, не занимающая проамериканскую позицию. Тогда США, как признался Обама, осуществили переворот в результате событий на Майдане в 2014 году и свергли Януковича.

На этот раз ответ России был очень жестким: она присоединила Крым и поддержала пророссийские сепаратистские настроения на востоке Украины! Кроме того, Россия, построив в Керченском проливе мост, соединяющий Крым с ее основной материковой частью, сделала шаги по превращению Азовского моря в закрытое море.

Энергетические войны

Однако украинский вопрос в силу своего энергетического измерения касается не только США и России, но и в то же время Германии / ЕС и Турции.

Ведь то, что Германия, которая является крупнейшим потребителем российского природного газа в объеме 50 миллиардов кубометров, будет получать газ из России через Балтийское море в обход Украины и Польши, снижает значение Украины как транзитной страны, а также уменьшает зависимость Берлина от Вашингтона. Равно как «Турецкий поток», который будет передавать российский природный газ через Черное море во Фракию (а оттуда в южную и юго-восточную Европу), тоже уменьшает «транзитное значение» Украины.

Так, министр энергетики США Рик Перри (Rick Perry) сказал: «Мы продолжим противостоять "Турецкому потоку" и "Северному потоку — 2"» (12.11.2018), — а глава украинского совета по вопросам рынка природного газа Леонид Униговский, обратив внимание на то, что после завершения строительства «Турецкого потока» транзит природного газа через Украину сократится на 13 миллиардов кубометров в год, сказал, что все усилия должны быть направлены на то, чтобы не допустить строительства второй нитки трубопровода (22.11.2018). Кроме того, в совместном заявлении о стратегическом партнерстве между США и Украиной две страны подчеркнули, что они продолжат координацию усилий по остановке строительства «Северного потока — 2» и «Турецкого потока» (16.11.2018).

Если учесть, что в 2017 году транзит российского природного газа через Украину составил 94 миллиарда кубометров, станет понятен и масштаб энергетической войны.

Пять причин провокации

Учитывая эту картину, можно выделить следующие цели недавней провокации США и Украины, связанной с попыткой неправомерного проведения трех военных кораблей через Керченский пролив:

1) создать политический климат для открытия базы США на Украине;

2) разместить корабли США / НАТО в Черном море и близ Азовского моря;

3) открыть украинскую базу на берегу Азовского моря;

4) препятствовать России в создании энергетических маршрутов и ослабить ее экономически;

5) уменьшить давление на Порошенко во внутренней политике и отложить выборы на Украине.

Cumhuriyet, Турция