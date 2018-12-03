Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Силовики 134 раза нарушили перемирие в Донбассе за неделю, заявили в ДНР 

РИА Новости + ещё 15 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики более 130 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, сообщил в понедельник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За период с 26 ноября по 2 декабря вооруженные формирования Украины 134 раза нарушили режим прекращения огня. По территории республики была выпущена 51 мина калибром 82 и 120 миллиметра, там же был применен один ударный беспилотный летательный аппарат", — сказал представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Последние новости
Дни сочтены: доллару предрекли 30-процентный обвал В Таиланде сотни акул оккупировали знаменитый закрытый пляж Кадыров прокомментировал запрет Украины на въезд мужчин из России
Комментарии1
Конфликты , В мире , Украина , Донецк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕСПЧ вынес «важное решение» по керченскому конфликту367
«Вытащи меня отсюда»: Трамп сбежал с G2070
Депутат вышла на публику с голой грудью91
Традиционного послания Путина не будет323
США готовят «вторжение» в Крым880
Видео
00:21
Киселев зачитал рэп и напомнил о Хаски
Общество
03:14
ЕСПЧ вынес «важное решение» по керченскому конфликту
Украина В мире
03:51
Традиционного послания Путина не будет
Политика
03:45
Раскрыты связи Браудера с крупным преступным картелем
В мире
01:07
Порошенко сделал украинцам жесткое предупреждение
Украина В мире
00:15
Депутат вышла на публику с голой грудью
Общество
01:01
СМИ сообщили о запуске Россией «спутника-убийцы»
Наука и техника Армия
07:49
С Байконура стартовал «Союз» с новым экипажем
Наука и техника
03:08
Первый легальный бордель подстроился под женщин
Общество
00:05
В Кремле объяснили «размашистое» приветствие Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение