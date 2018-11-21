Порошенко рассказал о сроках вооружения десантников Javelin

Порошенко рассказал, когда украинских десантников вооружат Javelin

Украинские десантно-штурмовые подразделения в 2019 году получат на вооружение бронетранспортеры, грузовые и спецавтомобили, противотанковые ракетные комплексы, в том числе американские Javelin, заявил в среду президент Петр Порошенко

"В следующем году будут продолжены работы по укомплектованию десантно-штурмовых войск бронетранспортерами… и лучшими образцами иностранными, грузовыми и специальными автомобилями, командно-штабными автомобилями "Свитязь", противотанковыми ракетными комплексами, в том числе и Javelin", — заявил Порошенко, выступая на полигоне в Житомирской области по случаю Дня десантно-штурмовых войск Украины.

По его словам, за последние годы на вооружение десантно-штурмовых войск уже переданы около 150 образцов вооружения и военной техники, в частности, речь идет о бронетранспортерах БТР-3ДА, противотанковых ракетных комплексах "Стугна", "Корсар". Также эти подразделения обеспечены новыми средствами связи, в том числе иностранного производства. "В рамках материально-технической помощи от наших иностранных партнеров поступили около 40 единиц бронированных санитарных автомобилей типа Hummer", — отметил Порошенко.

Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны, отказывалась это делать.