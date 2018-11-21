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Порошенко рассказал о сроках вооружения десантников Javelin
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Порошенко рассказал, когда украинских десантников вооружат Javelin 

РИА Новости + ещё 2 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинские десантно-штурмовые подразделения в 2019 году получат на вооружение бронетранспортеры, грузовые и спецавтомобили, противотанковые ракетные комплексы, в том числе американские Javelin, заявил в среду президент Петр Порошенко.
"В следующем году будут продолжены работы по укомплектованию десантно-штурмовых войск бронетранспортерами… и лучшими образцами иностранными, грузовыми и специальными автомобилями, командно-штабными автомобилями "Свитязь", противотанковыми ракетными комплексами, в том числе и Javelin", — заявил Порошенко, выступая на полигоне в Житомирской области по случаю Дня десантно-штурмовых войск Украины.
По его словам, за последние годы на вооружение десантно-штурмовых войск уже переданы около 150 образцов вооружения и военной техники, в частности, речь идет о бронетранспортерах БТР-3ДА, противотанковых ракетных комплексах "Стугна", "Корсар". Также эти подразделения обеспечены новыми средствами связи, в том числе иностранного производства. "В рамках материально-технической помощи от наших иностранных партнеров поступили около 40 единиц бронированных санитарных автомобилей типа Hummer", — отметил Порошенко.
Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны, отказывалась это делать.
При этом посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Киев не может использовать предоставленные ему Вашингтоном противотанковые ракетные комплексы Javelin по своему усмотрению, сможет ими самостоятельно распоряжаться, только если купит их. По его словам, если бы Украина самостоятельно закупала противотанковые комплексы, советоваться относительно их применения не было бы необходимости. Посол прогнозирует, что потенциально США готовы дать согласие на продажу.
Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию в Донбассе и реализации Минских соглашений. Замглавы МИД России Григорий Карасин также заявил РИА Новости, что Москва обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.
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