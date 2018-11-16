Осторожно, море закрывается!

Вопрос минуты: Клинцевич пригрозил перекрыть Азовское море

Россия может перекрыть Азовское море для прохода украинских судов, заявил член комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич . Так сенатор прокомментировал задержание Украиной 15 судов, заходивших в порты Крыма . По его мнению Москву «буквально толкают» на ответные действия. При этом Клинцевич полагает, что в Киеве своими действиями «реально разрывают» соглашение между Россией и Украиной по Азовскому морю.

Российские власти могут перекрыть для прохода украинских судов Азовское море, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Таким образом сенатор прокомментировал задержание Украиной 15 судов, заходивших в порты Крыма.

«Да, мы способны буквально в считанные минуты перекрыть Азовское море для любого украинского плавательного средства. И я не исключаю, что подобные действия могут последовать», — подчеркнул Клинцевич.

Он добавил, что российскую сторону «буквально толкают» на ответные действия. Украина же своими поступками «реально разрывает» соглашение между странами по совместному пользованию Азовским морем.

Накануне стало известно, что Украина задержала 15 судов, которые осуществляли заход в Крым. В настоящее время корабли находятся в портах Бердянска Мариуполя . «Часть из них арестована, по другой части продолжаются соответствующие суды», — сообщили в госпогранслужбе Украины. Отмечается, что всего в поле зрения пограничников находится около 940 судов. В сообщении ГПСУ не уточняется, какие именно суда задержаны и сколько из них ходят под флагом России.

Президент РФ Владимир Путин во время пресс-конференции в Сингапуре назвал задержание Украиной российских кораблей в Азовском море абсолютно незаконным.

По его словам, согласно действующим соглашениям между странами, рыбаки могут промышлять в любой части Азовского моря. Единственное ограничение — нельзя заходить в территориальные воды другой страны.

«Взяли моряков задержали, абсолютно незаконное задержание», — заявил Путин, его слова передает ФАН.

В конце октября заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль предостерегла Киев от денонсации договора с Россией о совместном использовании Азовского моря. По мнению замглавы украинского МИДа, в случае разрыва может быть спровоцирован новый территориальный спор с РФ. Если же Киев будет настаивать на необходимости денонсации, то это «подтвердит позицию россиян, что соглашение действует».

Договор между Россией и Украиной «о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива» вступил в силу в 2003 году. Стороны договора, «руководствуясь отношениями дружбы и сотрудничества между народами России и Украины, исторически сложившимися братскими узами между ними», договорились, что урегулирование вопросов по поводу акватории Азова решается между Москвой и Киевом.

«Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины», — значится в международном договоре.

Согласно 2-й статье договора, российские и украинские корабли пользуются в этом регионе свободой судоходства. Кроме того, в Азовское море могут проходить суда под флагами третьих государств, если они идут в российский или украинский порт. При этом военные корабли третьих государств могут проходить через Керченский пролив, если они направляются в порт РФ или Украины по приглашению одной из сторон. Кроме того, на прохождение судов под флагами третьих стран должно быть получено согласие обеих сторон.

Ситуация вокруг Азовского моря обострилась в начале весны 2018 года, когда украинские пограничники арестовали российское рыболовецкое судно «Норд». В августе в порту Херсона задержали танкер «Механик Погодин».

Москва расценила действия Киева как «морской терроризм» и усилила досмотры украинских судов, проходящих через Керченский пролив. Украина в ответ обвинила российские власти в «жесткой политике задержания и осмотра судов». Хотя МИД Украины признал, что действия российских пограничников остаются в рамках протоколов во время осмотра, Киев продолжает называть действия россиян «незаконными» и заявил об усилении группировки ВСУ на азовском побережье.

Курьезная ситуация сложилась после того, как в Мариуполе украинские власти арестовали сухогруз Comet, шедший с грузом металлоконструкций из России в Бельгию. Произведены конструкции были на Алчевском комбинате в самопровозглашенной ЛНР. Генпрокурор Украины Юрий Луценко пригрозил привлечь всех причастных к уголовной ответственности за финансирование терроризма.

При этом большинство членов команды Comet оказались украинцами.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров полагает, что Киев действует абсолютно незаконно, задерживая российские и иностранные суда, передает НСН.

«Я понимаю, у них там все вчера зудело, им бы очень хотелось ответить на введенные санкции, но ответ они выбрали крайне неудачный. В следующий раз они доиграются, и их просто закроют в Мариуполе, и они выйти не смогут, ни один корабль. Они провоцируют нас именно на такое действие. Мы просто заблокируем все выходы», — подчеркнул сенатор.

Джабаров добавил, что действия украинских пограничников можно назвать настоящим морским пиратством.