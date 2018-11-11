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Силовики открыли огонь в день выборов в Донбассе
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ВСУ обстреливают окраины Горловки, сообщили в ДНР 

РИА Новости + ещё 1 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики ведут обстрел окраин подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике города Горловки, горит дом, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
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"Сегодня в 21.00 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь по Зайцево (окраины Горловки — ред.). В результате обстрела произошло возгорание нежилого дома… Из-за продолжающего обстрела пожарные расчеты МЧС ДНР не могут подъехать к месту происшествия для тушения пожара. По предварительным данным, жертв среди мирного населения нет", — сказал представитель ведомства.
Выборы глав и депутатов Народных советов прошли в ДНР и ЛНР в воскресенье. Киев уже заявил, что не признает выборы. При этом, как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выборы в ДНР и ЛНР не идут вразрез с минскими договоренностями.
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