Азовское море: чем рискует Украина и что может Россия

Азовское противостояние. Чем рискует Украина и что может Россия

Начало конфликта в Азовском море весной этого года спровоцировала украинская сторона, захватив российский сейнер «Норд» с 10 членами экипажа на борту. Во вторник 30 октября 7 моряков «Норда» удалось вернуть в Россию, обменяв на украинских, а судно власти Украины хотят продать на аукционе. В том, что произошло, разбиралось издание Украина.ру

А ведь еще летом 2018 года в херсонском порту незаконно был задержан российский танкер «Механик Погодин».

"Тихая гибридная война", "демонстрация, кто хозяин в Азовском море", "экономическое давление на Украину", "нарушение международного морского права", "постепенная милитаризация моря" — это лишь некоторые из характеристик ситуации, звучащие от чиновников и экспертов на Украине в последнее время.

В конфликт, разумеется, на стороне Украины, уже ввязался «коллективный Запад». 25 октября Европарламент принял резолюцию, в которой осудил действия России в Азовском море и Керченском проливе. Принятый документ называет строительство Крымского моста незаконным и призывает усилить санкции в отношении России. Европарламент также создаст пост так называемого спецпосланника по Крыму и Донбассу, в юрисдикцию которого будет включена и ситуация в Азовском море. А посол США на Украине Мари Йованович проинспектировала корабли и объекты инфраструктуры украинских Военно-морских сил, базирующихся на Азове.

Активизация России в Азовском море наблюдается после сооружения Крымского моста, соединившего Керченский и Таманский полуострова: пограничная служба РФ существенно увеличила проверку судов. В России обвиняют Украину в "пиратстве" против российских торговых кораблей и обещают усиливать защиту, в том числе с помощью оружия. А опираются на факты арестов «Норда» и «Механика Погодина». По мнению России, именно Украина нарушает двусторонние соглашения и безосновательно задерживает и арестовывает российские торговые и рыболовные суда. Тем не менее Украина постоянно говорит о притеснениях со стороны России и уже собирается разорвать очередной договор с РФ.

По словам пресс-секретаря Госпогранслужбы Украины Олега Слободяна, Россия с апреля 2018 года задержала в Азовском море более 200 иностранных судов.

«Тактика РФ остается неизменной. Россияне останавливают суда еще в Керченском проливе. Время простоя — от трех часов до пяти суток. Никакой аргументации у них нет. При этом нужно понимать, что иностранные суда, которые идут в порты РФ, россияне почти не задерживают. А суда, идущие в порты Украины, держат по несколько суток», — сказал Слободян в комментарии украинским СМИ.

Президент Украины Пётр Порошенко обвинил Россию в нарушении международного права, что побудило Киев подать против Москвы иски в международные арбитражные суды.

При этом никто на Украине ни словом не обмолвился, что стартовало противостояние на Азовском море с неправомерных действий украинской стороны, арестовавшей «Норд».

Граница по воде

В течение десятилетий Россия и Украина спорили о разграничении Азовского моря. В 2003 году президенты Владимир Путин и Леонид Кучма подписали соглашение, согласно которому Азовское море стало внутренним морем двух стран. В этом же документе прописаны правила судоходства: свободный доступ для торговых судов и запрет для иностранных военных кораблей, если нет согласования обеих стран. А россияне, хоть это прямо и не указано в договоре, вправе досматривать суда или проводить учения практически в любой точке Азовского моря.

«Это соглашение, на мой взгляд, было заключено неправомерно с точки зрения международной морской конвенции, но ответ на этот вопрос должен дать трибунал. И мы ждем этот ответ уже в следующем году. Что касается самого соглашения, то оно действительно состоит из пяти статей, одна из которых никогда не была реализована, а именно: не была проведена делимитация Азовского моря. В то же время стороны определили крайние точки, то есть где начинается украинская зона, а где — российская», — заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в эфире одного из украинских телеканалов.

Кроме того, по ее словам, в случае если Украина разорвет договор в одностороннем порядке, то никаких дополнительных прав она не получит, зато может получить новый территориальный спор с РФ по делимитации Азовского моря.

Торговые пути

Азовское море имеет решающее значение для экономики Украины — возможно, даже ставшее большим с тех пор, как Киев потерял Крым. Через Бердянск и Мариуполь была направлена часть грузопотока, который ранее шел в украинские порты полуострова. Но строительство моста через Керченский пролив, единственный проход между Азовским и Черным морями, сократило грузоперевозки в украинские порты. Технически и Украина, и Россия имеют возможность свободного пользования водами Азовского моря в соответствии с соглашением 2003 года, но с момента начала строительства моста в апреле 2015 года Москва стала подвергать украинские суда своим собственным процедурам досмотра для получения разрешения на пересечение пролива. Министерство транспорта России периодически закрывало доступ всем украинским судам после июльского приказа 2017 года, который позволяет РФ в течение определенного периода времени запрещать доступ в Азовское море любым судам, кроме российских военных кораблей. В соответствии с этим Россия перекрывала доступ 27-29 августа и 11-13 октября прошлого года. Усугубляет проблемы Украины и конструкция моста, которая является слишком низкой для судов Panamax, на долю которых в 2016 году приходилось около 23% всего судоходства в этом районе.

В результате грузопоток из Мариуполя сократился на 27% — с более чем 8,9 млн тонн в 2015 году до 6,5 млн тонн в 2017 году, а из Бердянска — на 47%, с 4,5 млн тонн в 2015 году до всего лишь 2,4 млн тонн в 2017 году. До конфликта на Украине грузопоток был значительно выше: только в 2013 году через Мариуполь проходили 15 млн тонн грузов.

По заявлению министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, украинские порты понесли убытки более чем на миллиард гривен из-за действий России в Азовском море.

«Мариупольский порт был вынужден перейти на четырехдневную рабочую неделю. Мы видим постоянные остановки украинских, иностранных кораблей в Азовском море, Керченском проливе, вплоть до того, что судовладельцы несут убытки из-за простоя кораблей», — пояснил он.

Омелян заявил, что это около $15-50 тысяч в сутки, а среднее время задержки кораблей достигает более 30 часов. В общей сложности действия России, по подсчетам Омеляна, обходятся Украине в 20-40 миллионов долларов ежегодно, и, хотя они еще не привели к дефициту поставок, в будущем расходы могут возрасти.

Ловись, рыбка, большая и маленькая

Следует уточнить, что существуют два договора между Украиной и Россией, касающиеся Азовского моря. Кроме уже названного, с 1993 года действует специальное соглашение, регламентирующее совместное использование водных биоресурсов бассейна Азовского моря. Соглашение было заключено между Комитетом РФ по рыболовству и Госкомитетом Украины по рыбному хозяйству и рыбной промышленности. Согласно документу, каждая из стран разрешает юридическим и физическим лицам другой страны вести промысел в своей части Азовского моря. Право промысла предоставляется на взаимной и равноправной основе только судам под флагами России и Украины. Для реализации соглашения учреждена российско-украинская комиссия по вопросам рыболовства в Азовском море, сессии которой проводятся поочередно на территории каждой из стран. В задачи комиссии входят координация деятельности по сохранению, воспроизводству и рациональному использованию водных биоресурсов; мониторинг состояния запасов и ежегодное определение общего допустимого улова промысловых видов, а также национальных квот вылова; согласование мер регулирования и контроля промысла; рассмотрение и согласование научно-исследовательской деятельности.

Еще недавно рыбные запасы Азовского моря казались практически неисчерпаемыми. Максимальный официально зафиксированный в Азовском море вылов рыбы составил 301 тыс. тонн, или в среднем около 85 кг с каждого гектара водной поверхности. На основании этой информации данный водоем считают наиболее продуктивным во всем Мировом океане. Согласно расчетам, ежегодный вылов рыбы составлял 8,2 г/кв. м. Естественно, эти параметры характеризуют тот период, когда экологическая ситуация в Азовском море была совершенно иной, чем теперь. Сейчас рыба в Азовском море оказалась на грани вымирания. Основной причиной экологи считают нерациональное ведение рыбного хозяйства и неподобающую охрану водных живых ресурсов. Значительный вред наносит и браконьерство, которое за последние годы достигло угрожающих масштабов, приобретя признаки организованной преступности. По мнению экологов, на данный момент гибель Азовского моря кажется неминуемой из-за непрекращающегося варварского уничтожения рыбы.

Как свидетельствуют данные Государственной экологической инспекции Минприроды Украины, за последнее десятилетие объем вылова рыбы уменьшился в 2-4 раза, а количество видов катастрофически сократилось. Так, в Азовском море почти вдвое уменьшился объем вылова пиленгаса, в три раза — судака, в четыре — камбалы-калкана. Кроме того, в 1991 году в Азовском море насчитывалось 17 видов промышленных рыб, а сегодня осталось только три — хамса, бычок и пиленгас.

В феврале 2018 года Украина и Россия распределили лимиты по вылову рыбы в Азовском море. Стороны договорились, что украинцы смогут вылавливать больше бычков, а россияне — тарани. России разрешена ловля бычков в размере 10 тыс. тонн, Украине — 15 тыс. тонн. Лимиты на вылов пиленгаса были разделены пополам. Тарани Россия может ловить больше (700 тонн), поскольку эта рыба в основном водится в районах Азовского моря, которые относятся к России.

По данным Государственного агентства рыбного хозяйства Украины, с января по июнь текущего года в Азово-Черноморском бассейне и внутренних водоемах было выловлено 14,7 тыс. тонн рыбы и других биоресурсов. Это на 24,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Как уточнили в профильном ведомстве, уменьшение произошло за счет существенного падения вылова в Азовском море. Это связано с уменьшением лимита вылова бычка и отсутствием его весеннего промысла, согласно режиму рыболовства. За данный период промысел всех водных биоресурсов в Азовском море снизился почти вдвое и составил 5,6 тыс. тонн против 11 тыс. тонн в 2017 году. На этой неделе чиновники из России без лишней огласки прибыли в Киев, чтобы уже с украинскими чиновниками полюбовно договориться о квотах на вылов рыбы в Азовском море на следующий год. В гостиничном комплексе под Киевом в течение трех дней должна была работать украинско-российская комиссия по вопросам рыболовства в Азовском море. Встреча была сорвана. Депутат Верховной Рады Рефат Чубаров во время заседания вызвал за российским чиновником полицию и потребовал срочно выгнать его из Украины. Игорю Рулеву, главе Азово-Черноморского теруправления рыболовства РФ, и еще двум делегатам запрещен въезд в Украину в течение трех лет. Договор о квотах на вылов рыбы на Азове украинско-российские чиновники не заключили.

«Срыв этих переговоров ставит под угрозу легальный промысел наших рыболовов в Азовском море», — цитируют украинские СМИ заместителя главы госрыбагентства Украины Андрея Кравченко.

В представительстве же президента Украины в Автономной Республике Крым заявили, что дальнейшая работа российско-украинской комиссии по рыболовству в Азовском море «составляет огромные риски и вызовы для национальных интересов Украины». Представительство поставило под вопрос целесообразность исполнения комиссией предписаний российско-украинского соглашения по вопросам рыболовства в Азовском море.

Заграница не поможет

Украинский министр инфраструктуры Омелян рассчитывает на введение санкций со стороны стран Евросоюза и США по отношению к российским черноморским портам из-за ситуации в Азовском море.

Тем не менее нужно понимать, что решения комплексной проблемы ограничения «азовского судоходства» на данный момент нет, как нет и очевидных предпосылок для этого в будущем. Хотя Украина и подала в международный арбитраж иск против России в защиту своих прав в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе, но перспективы позитивного для Украины решения этого судебного дела по многим причинам неочевидны.

Со временем эта проблема может еще больше усложниться. Все может завершиться полной блокадой судоходства украинских портов Азовского моря. Разумеется, что в таком случае вышеуказанная сумма финансовых потерь будет исчисляться уже миллиардами гривен — падением объемов производства и экспорта, изменением логистических потоков, потерей рабочих мест и т.д.

По мнению политолога Ростислава Ищенко, мировое сообщество, к которому все время апеллирует официальный Киев, ничем не сможет помочь Украине сразу по нескольким причинам.