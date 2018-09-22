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В ЛНР сообщили о двух случаях обстрела
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В ЛНР сообщили о двух случаях обстрела со стороны ВСУ за прошедшие сутки 

RT на русском 48 минут назад
Фото: ТАСС
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о двух случаях обстрела со стороны украинских силовиков за минувшие сутки.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
«За 21 сентября 2018 года со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано два обстрела», — указали в СЦКК.
Уточняется, что обстрелам подверглись районы населённых пунктов Желобок и Калиновка.
Стрельба велась из гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.
В общей сложности по территории республики было выпущено около 10 снарядов.
18 сентября в ЛНР сообщили о прибытии украинских сапёров к линии соприкосновения в Донбассе.
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