Силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Украинские силовики 17 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Накануне командование ДНР сообщило о 22 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 17 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики около 100 мин, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов, стрелкового оружия.