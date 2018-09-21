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Силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие
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Силовики 17 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики 17 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявили в пятницу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
Накануне командование ДНР сообщило о 22 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 17 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики около 100 мин, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов, стрелкового оружия.
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