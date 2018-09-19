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Рябков рассказал, когда встретятся «пятерка» и Иран на уровне глав МИД
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Рябков рассказал, когда встретятся «пятерка» и Иран на уровне глав МИД 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Встреча «пятерки» посредников и Ирана на уровне глав МИД состоится на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в конце сентября, точную дату скоро сообщит внешнеполитическая служба ЕС, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Встреча участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — тех, кто остался в договоренности — состоится на уровне министров. Конкретное время продолжает согласовываться, и европейская внешнеполитическая служба должна будет сделать соответствующий анонс в ближайшее время. Но встреча будет, это точно", — сказал Рябков.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.
Остальные члены теперь уже «пятерки» международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.
США в сентябре председательствуют в Совете Безопасности ООН. Ранее Трамп заявил, что лично возглавит заседание Совбеза ООН 26 сентября, которое будет посвящено ситуации с Ираном.
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