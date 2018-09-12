Мэттис: США ударами по базе ВВС предупредили Асада о недопустимости применения химоружия

"Он [Асад] был предупрежден", — отметил Мэттис, говоря об ударе по Сирии в апреле 2017 года. По его словам, сирийские ВВС тогда потеряли 17% имевшихся на вооружении самолетов. «Посмотрим, образумился ли он», — цитирует Мэттиса газета The Hill.

Министр обороны, однако, отказался прямо отвечать на вопрос о том, каков будет ответ США на потенциальное использование войсками Сирии химоружия в провинции Идлиб. «Я не буду давать четкого ответа», — сказал он.

В апреле 2017 года США выпустили со своих эсминцев около 60 ракет Tomahawk по авиабазе ВВС Сирии Шайрат в Хомсе. В результате погибли 10 сирийских военных.

Эта операция стала ответом на предполагаемое применение войсками Сирии химоружия в провинции Идлиб, где погибли 84 человека. По версии США, аэродром Шайрат использовался сирийскими ВВС для атаки на Идлиб. В Дамаске категорически отвергли эти утверждения, основанные на свидетельствах со стороны волонтеров «Белых касок».