Мэттис: США ударами по базе ВВС предупредили Асада о недопустимости применения химоружия 

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Удары, которые США нанесли по авиабазе ВВС Сирии Шайрат в Хомсе в апреле 2017 года, были предупреждением президенту Сирии Башару Асаду о недопустимости использования химического оружия. Об этом заявил во вторник журналистам министр обороны США Джеймс Мэттис.
"Он [Асад] был предупрежден", — отметил Мэттис, говоря об ударе по Сирии в апреле 2017 года. По его словам, сирийские ВВС тогда потеряли 17% имевшихся на вооружении самолетов. «Посмотрим, образумился ли он», — цитирует Мэттиса газета The Hill.
Министр обороны, однако, отказался прямо отвечать на вопрос о том, каков будет ответ США на потенциальное использование войсками Сирии химоружия в провинции Идлиб. «Я не буду давать четкого ответа», — сказал он.
В апреле 2017 года США выпустили со своих эсминцев около 60 ракет Tomahawk по авиабазе ВВС Сирии Шайрат в Хомсе. В результате погибли 10 сирийских военных.
Эта операция стала ответом на предполагаемое применение войсками Сирии химоружия в провинции Идлиб, где погибли 84 человека. По версии США, аэродром Шайрат использовался сирийскими ВВС для атаки на Идлиб. В Дамаске категорически отвергли эти утверждения, основанные на свидетельствах со стороны волонтеров «Белых касок».
25 августа Минобороны России заявило, что боевики при активном участии британских спецслужб готовят в Идлибе новую инсценировку применения правительственными силами химического оружия против мирных жителей. По этим данным, провокация должна послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией удара по государственным и экономическим объектам Сирии.