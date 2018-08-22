Минобороны показало захваченный в Сирии американский комплекс Javelin

На выставке захваченных в Сирии трофеев, проходящей в подмосковной Кубинке в рамках форума «Армия-2018», Минобороны России показало американский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Джавелин».

По словам источника, близкого к Минобороны, скорее всего комплекс был захвачен у боевиков запрещенного в России ИГИЛ , а до этого утрачен американскими военными. По словам собеседника «Ведомостей», сами США не поставляют эти комплекс даже своим ближайшим союзникам — сирийским курдам, и его используют силы специальных операций США. «Умеренным» боевикам в Сирии США поставляют комплексы предыдущего поколения «Тоу», ракеты от него также демонстрируются на выставке.

Этот высокоэффективный комплекс реализует принцип «выстрелил и забыл» и очень прост в обращении, его аналогов российская оборонная промышленность сейчас серийно не производит.