Минобороны показало захваченный в Сирии американский комплекс Javelin 

На выставке захваченных в Сирии трофеев, проходящей в подмосковной Кубинке в рамках форума «Армия-2018», Минобороны России показало американский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Джавелин».
По словам источника, близкого к Минобороны, скорее всего комплекс был захвачен у боевиков запрещенного в России ИГИЛ, а до этого утрачен американскими военными. По словам собеседника «Ведомостей», сами США не поставляют эти комплекс даже своим ближайшим союзникам — сирийским курдам, и его используют силы специальных операций США. «Умеренным» боевикам в Сирии США поставляют комплексы предыдущего поколения «Тоу», ракеты от него также демонстрируются на выставке.
ПТРК «Джавелин» был поставлен по решению администрации президента США Дональда Трампа Украине и это стало наиболее известной поставкой американского «летального» оружия этой стране, они поставлялись также Грузии, Литве и Эстонии.
Этот высокоэффективный комплекс реализует принцип «выстрелил и забыл» и очень прост в обращении, его аналогов российская оборонная промышленность сейчас серийно не производит.