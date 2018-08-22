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США настаивают на выводе иранских сил из Сирии
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Госдеп рассказал, как Путин уничтожит США
Госдеп рассказал, как Путин уничтожит США

США настаивают на выводе иранских сил из Сирии 

Говорит Москва 11 минут назад
Болтон отметил, что Соединённые Штаты обеспокоены присутствием иранских военнослужащих в Сирии.
Советник добавил, что во время хельсинского саммита Путин заявил Трампу о невозможности Москвы заставить Тегеран уйти из Сирийской республики.
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