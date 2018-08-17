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В Госдепе рассказали о каналах взаимодействия между США и Россией
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В Госдепе рассказали о каналах взаимодействия между США и Россией 

RT на русском 1 час назад
США поддерживают каналы взаимодействия с Россией по вопросам Сирии, Украины, контроля за вооружениями и стратегической стабильности. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента США.
В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что власти США «ясно дали понять, что дверь для диалога остаётся открытой».
«Мы поддерживаем каналы взаимодействия с Россией по Украине, Сирии, контролю за вооружениями, стратегической стабильности и многим другим двусторонним вопросам», — сказал он.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову, что Вашингтон стремится улучшить отношения с Москвой.
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