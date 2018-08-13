Глава Пентагона заявил, что был против поспешного создания Космических войск США

Глава Пентагона Джеймс Мэттис опроверг информацию о том, что он якобы выступал против создания Космических сил США . По его словам, он был против поспешного подхода к созданию такого рода войск.

Об этом сообщает Time.

«Я не был против создания Космических сил. Я был против того, чтобы торопиться с этим, пока мы не определили проблему», — рассказал он журналистам.

Ранее Мэттис заявил, что его ведомство работает над созданием космических войск.