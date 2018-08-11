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СМИ: Иран испытал баллистическую ракету
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СМИ: Иран испытал баллистическую ракету 

РИА Новости 37 минут назад
ВАШИНГТОН, 11 авг — РИА Новости. Иран впервые более чем за год провёл испытание баллистической ракеты, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
"Впервые за более чем год Иран испытал баллистическую ракету в знак неповиновения (США) и спустя несколько месяцев после того, как президент (США Дональд) Трамп вывел Соединенные Штаты из знаковой ядерной сделки. Это произошло за несколько дней до того, как администрация возобновит действие санкции в отношении Исламской Республики", — сообщает телеканал со ссылкой на трёх чиновников в американской администрации.
По их данным, пуск состоялся на юго-востоке Ирана в районе города Джаска. Пуск был обнаружен американскими спутниками. Ракета пролетела более 100 миль (около 160 километров) по траектории полета до испытательного полигона в иранской пустыне.
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.
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