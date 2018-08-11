Экс-спикер парламента Грузии намерен баллотироваться в президенты Грузии 

Тбилиси, 10 августа /Синьхуа/ — Экс-спикер парламента Грузии, лидер «Движения строительства» Давид Усупашвили сегодня передал заявку о регистрации в Центральную избирательную комиссию /ЦИК/ в качестве кандидата в президенты Грузии.
В ЦИК заявки к этому времени внесли 12 кандидатов в президенты. Срок регистрации истекает 8 сентября. Выборы президента Грузии состоятся 28 октября 2018 года.
Правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия» все еще не назвала своего кандидата в президенты. —0—