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ВСУ размещают запрещенное вооружение в Донбассе
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ВСУ размещают запрещенное вооружение у линии соприкосновения, заявили в ЛНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Украинские силовики размещают запрещенное минскими соглашениями вооружение у линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу на брифинге исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филипоненко.
В конце сентября 2015 года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.
"Украинская сторона продолжает наращивать военный потенциал, размещая запрещенное вооружение вблизи линии боевого соприкосновения", — сказал Филипоненко.
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