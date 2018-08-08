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Кокойты не исключает, что будет баллотироваться в президенты Южной Осетии
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Кокойты не исключает, что будет баллотироваться в президенты Южной Осетии 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
ЦХИНВАЛ, 8 авг — РИА Новости. Бывший лидер Южной Осетии Эдуард Кокойты не исключил, что выдвинет свою кандидатуру на следующих выборах главы государства.
Кокойты был президентом Южной Осетии во время конфликта с Грузией, когда грузинские войска в ночь на 8 августа 2008 года обстреляли республику из установок залпового огня «Град» и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
Как заявил Кокойты в интервью РИА Новости, он никуда не уходил из большой политики и будет и дальше действовать. По словам бывшего главы государства, он видит, что «тех усилий, которые сегодня есть у Южной Осетии, недостаточно для того, чтобы активно реализовывать те возможности», которые есть у республики.
"Не исключаю", — сказал он, отвечая на вопрос, не исключает ли он свое участие в следующих президентских выборах. При этом бывший президент Южной Осетии подчеркнул, что должность главы государства не является для него самоцелью.
"Я буду бороться за будущее и стабильность Южной Осетии", — добавил Кокойты.
Как рассказал бывший президент Южной Осетии, в настоящий момент он занимается работой Международного фонда Эдуарда Кокойты, который оказывает помощь молодежи и больным из республики.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 16.30 мск.
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