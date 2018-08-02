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Эксперт объяснил, почему США хотят ускорить поставки оружия некоторым стран
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Эксперт объяснил, почему США хотят ускорить поставки оружия некоторым стран 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Желание сената США ускорить поставки американского оружия бывшим странам Варшавского договора, теперь входящим в НАТО, чтобы снизить их зависимость от оружия российского производства, является протекционистским и лоббистским решением в поддержку военно-промышленного комплекса США, заявил в четверг РИА Новости директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
Ранее сообщалось, что США хотят ускорить поставки американского оружия ряду стран НАТО, чтобы снизить их зависимость от оружия российского производства. Такое положение содержится в новом законопроекте, представленном группой сенаторов от демократической и республиканской партий. Документ содержит целый ряд антироссийских мер, включая санкции.
"Данное решение, прежде всего, лоббирует интересы американского военно-промышленного комплекса, потому что совершенно очевидно, что на замену оружию советского производства, которое до сих пор эксплуатируется в бывших странах Варшавского договора, а ныне — членов НАТО, американцы планируют поставить свои истребители, бронетехнику, системы противовоздушной обороны, тем самым обеспечив нагрузку национального оборонного производства, получив десятки миллиардов долларов с европейских государств", — сказал Коротченко.
По словам эксперта, это чисто протекционистское и лоббистское решение, которое еще раз хорошо показывает, как работает президент США Дональд Трамп. «Ему, прежде всего, важен реальный сектор американской экономики и его военно-промышленный комплекс», — заключил эксперт.
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