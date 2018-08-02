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Аналитики оценили влияние возможных санкций США на курс рубля
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Аналитики оценили влияние возможных санкций США на курс рубля 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Аналитики Citi оценили перспективы рубля в случае введения США ограничительных мер против российского госдолга, пишет Bloomberg.
"Дополнительный отток капитала, вызванный этим событием, может в конечном счете и ослабить рубль", — говорится в статье.
Отмечается, что эксперты рассмотрели «худший сценарий», при котором Вашингтон запретит иностранным инвесторам покупать российские облигаций федерального займа. В этом случае, по предварительным оценкам, курс рубля может снизиться на 15 процентов.
При этом Citi подчеркивает, что введение подобных санкций сейчас маловероятно, поскольку конгресс США находится на каникулах. Кроме того, эксперты не давали оценку вероятности введения таких ограничительных мер.
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