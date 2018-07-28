Северная Корея передала США останки 50 солдат — участников Корейской войны

со ссылкой на AFP. Остатки солдат были отправлены утром 27 июля из северокорейского города Вонсан на авиабазу Осана в Южной Корее

"Вы заметили, что на каждом из ящиков изображен голубой флаг ООН . Мы не знаем, чьи именно останки находятся в них", — сказал Мэттис, отвечая на вопрос журналиста о принадлежности останков 50 военных, которые были переданы из КНДР.

"Как только мы установим это, останки будут подлежать репатриации, они могут быть возвращены в Австралию… То же самое касается Франции", — подчеркнул глава Пентагона.

В Корейской войне с 1950 по 1953 годы участвовали военнослужащие из 17 стран мира. В настоящий момент в США заявляют, что местонахождение останков 7700 американцев по-прежнему не установлено. В общей сложности около 35 тысяч американских военных погибли за три года военных действий на Корейском полуострове.

1 августа на Гавайях состоится официальная церемония репатриации американских солдат, в которой примет участие вице-президент США Майк Пенс . На Гавайях находится военная лаборатория, где будет произведена идентификация солдат.

Как сообщалось, в начале июля делегации Северной Кореи и США обсудили возврат останков американских военных. Переговоры прошли в деревне Пханмуджом на границе КНДР и Южной Кореи.