Сможет ли Трамп повлиять на решение ФРС? 

Москва, 30 июля — «Вести. Экономика» Уже на этой неделе состоится очередное заседание Федеральной резервной системы. Особую интригу вызывает тот факт, что решение будет приниматься на фоне критике президента страны Дональда Трампа. Интрига усиливается еще и потому, что от этого заседания эксперты не ждут изменения денежно-кредитной политики. По итогам встречи, которая пройдет во вторник и среду в Вашингтоне, повышения стоимости заимствований не ожидается, об этом свидетельствуют и фьючерсы на ставку федерального финансирования, и прогнозы 56 из 57 экономистов, опрошенных Bloomberg. Но было бы ошибкой связывать паузу в повышении ставок с жалобами Трампа относительно намерения ФРС постепенно ужесточать политику, которые нарушили более чем двадцатилетнюю традицию Белого дома избегать подобных комментариев из уважения к независимости центробанка США. "Недавнее давление со стороны президента не оказывает никакого влияния" на то, как они реагируют на данные, сказала Bloomberg Прия Мисра, руководитель глобальной стратегии по процентным ставкам в TD Securities USA в Нью-Йорке. «В конечном счете они будут делать то, что правильно для экономики», — отметила она. Последние экономические данные показали, что необходимость срочно повышать ставку отсутствует после ужесточения в марте и июне. Кроме того, после этого заседания не планируется пресс-конференция, а ФРС до сих пор никогда не предпринимала шагов на заседаниях, после которых не проводился ежеквартальный брифинг. Члены ФРС настаивают, что на каждом заседании идет реальная дискуссия, но инвесторы непоколебимы. Председатель Джером Пауэлл, который с января будет проводить пресс-конференцию после каждого заседания, в следующий раз предстанет перед журналистами после встречи Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) 25-26 сентября. Инвесторы оценивают шансы третьего в 2018 году повышения ставки в сентябре в 80% по сравнению примерно с 1 процентом на этой неделе, отмечает Bloomberg. Выступления Пауэлла в Конгрессе 17-18 июля также не сигнализировали, что экономика перегревается или оправдывает скорое повышение ставки. «FOMC считает, что пока что лучшее направление дальнейших действий — это постепенное повышение ставки федерального финансирования», — сказал Пауэлл американским законодателям.
История вопроса
Президент США Дональд Трамп заявил о том, что он «не в восторге» от ужесточения монетарной политики со стороны руководства Федеральной резервной системы. Об этом Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CNBC, отметив, что повышение процентных ставок со стороны ФРС, в частности, приводит к укреплению котировок доллара и ослаблению валют других стран, которые придерживаются более мягкой монетарного курса. В ходе интервью Трамп также несколько раз отметил ослабление национальной валюты КНР, заявив о том, что «валюта Китая падает как камень». При этом он признал, что подобные комментарии в отношении ФРС могут показаться необычными со стороны главы государства. «Я назначил очень хорошего человека во главе ФРС. Но это не означает, что я согласен со всем, что он делает, потому что он повышает процентные ставки, а я не согласен с этим. Я не в восторге от этого. Экономика США растет, и они хотя вновь повышать ставки. Я не очень радуюсь этому. Но вместе с тем я позволяю им делать то, что они считают необходимым. И тем не менее мне не нравится, что мы проделываем столько работы для роста экономики, а потом я вижу, как растут ставки. Посмотрите, что происходит с евро, что происходит в ЕС. Они не повышают ставки, как мы. Их валюта падает, валюта Китая падает как камень, а наша валюта растет — и это ставит нас в невыгодное положение. Я говорю то же самое, что я бы сказал как частный гражданин.