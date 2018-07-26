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МИД: «кибер-мяч» находится на стороне США
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МИД: «кибер-мяч» находится на стороне США 

Газета.Ru 1 час назад
Заместитель официального представителя МИД России Артем Кожин, комментируя создание в американском киберкомандовании группы по противодействию России, заявил, что «кибер-мяч» находится на стороне США. Об этом сообщается на сайте российского МИДа.
По словам дипломата, разговоры о таком противодействии ведутся давно, и главным образом вызваны борьбой американских внутриполитических сил, направленных против президента США Дональда Трампа.
"Вместо языка голословных обвинений в адрес России мы отдаем предпочтение официальному взаимодействию с Вашингтоном по вопросам кибербезопасности. Мы открыты для соответствующего серьезного, глубокого диалога. «Кибер-мяч» находится «на поле США», и теперь от американцев зависит, как конкретно — на уровне экспертов или на политическом уровне — они прореагируют", — подчеркнул Кожин.
Ранее стало известно, что в киберкомандовании США создали рабочую группу по противодействию России в киберпространстве.
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