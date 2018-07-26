Юнкер увернулся от рукопожатия с Трампом на встрече в Вашингтоне

На опубликованных кадрах видно, как Трамп, закончив свою речь, протягивает Юнкеру руку, но тот, даже не взглянув на главу Белого дома, идет дальше. В итоге Трампу ничего не оставалось как дружески приобнять главу ЕС и удалиться вместе с ним.

Примечательно, что ранее президент США официально заявил о взаимной любви Вашингтона и Брюсселя . На своей странице в Twitter он разместил фото с главой Жан-Клодом Юнкером и написал о теплых отношениях между ЕС и Штатами.

14 июня страны Евросоюза единогласно поддержали обложение с 22 июня дополнительными пошлинами товары из США. Это было сделано в ответ на введение с 1 июня Соединенными Штатами новых ввозных пошлин на алюминий и сталь.