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Юнкер увернулся от рукопожатия с Трампом на встрече в Вашингтоне
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Юнкер увернулся от рукопожатия с Трампом на встрече в Вашингтоне 

Пятый канал 57 минут назад
Фото: Пятый канал
Глава Европейского Союза Жан-Клод Юнкер увернулся от традиционного рукопожатия американского президента Дональда Трампа после совместного выступления в Вашингтоне.
На опубликованных кадрах видно, как Трамп, закончив свою речь, протягивает Юнкеру руку, но тот, даже не взглянув на главу Белого дома, идет дальше. В итоге Трампу ничего не оставалось как дружески приобнять главу ЕС и удалиться вместе с ним.
Примечательно, что ранее президент США официально заявил о взаимной любви Вашингтона и Брюсселя. На своей странице в Twitter он разместил фото с главой Жан-Клодом Юнкером и написал о теплых отношениях между ЕС и Штатами.
14 июня страны Евросоюза единогласно поддержали обложение с 22 июня дополнительными пошлинами товары из США. Это было сделано в ответ на введение с 1 июня Соединенными Штатами новых ввозных пошлин на алюминий и сталь.
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