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Юнкер заявил, что ЕС и США договорились усилить сотрудничество в сфере энергетики
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Юнкер заявил, что ЕС и США договорились усилить сотрудничество в сфере энергетики 

RT на русском 1 час назад
Евросоюз и Соединённые Штаты договорились усилить сотрудничество в сфере энергетики. Об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по итогам переговоров с американским президентом Дональдом Трампом.
«Мы решили усилить сотрудничество в сфере энергетики, ЕС построит больше терминалов для импорта сжиженного природного газа из США», — отметил глава Еврокомиссии.
Ранее Трамп по итогам переговоров с Юнкером заявил, что США и ЕС вступают в новую фазу взаимовыгодных отношений.
Встреча Трампа и Юнкера прошла 25 июля в Вашингтоне. В Еврокомиссии завершившуюся встречу назвали продуктивной.
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