Юнкер заявил, что ЕС и США договорились усилить сотрудничество в сфере энергетики

«Мы решили усилить сотрудничество в сфере энергетики, ЕС построит больше терминалов для импорта сжиженного природного газа из США», — отметил глава Еврокомиссии.

Ранее Трамп по итогам переговоров с Юнкером заявил, что США и ЕС вступают в новую фазу взаимовыгодных отношений.

Встреча Трампа и Юнкера прошла 25 июля в Вашингтоне. В Еврокомиссии завершившуюся встречу назвали продуктивной.