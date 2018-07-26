Юнкер заявил, что ЕС и США договорились усилить сотрудничество в сфере энергетики 

Евросоюз и Соединённые Штаты договорились усилить сотрудничество в сфере энергетики. Об этом заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по итогам переговоров с американским президентом Дональдом Трампом.
«Мы решили усилить сотрудничество в сфере энергетики, ЕС построит больше терминалов для импорта сжиженного природного газа из США», — отметил глава Еврокомиссии.
Ранее Трамп по итогам переговоров с Юнкером заявил, что США и ЕС вступают в новую фазу взаимовыгодных отношений.
Встреча Трампа и Юнкера прошла 25 июля в Вашингтоне. В Еврокомиссии завершившуюся встречу назвали продуктивной.