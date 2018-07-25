США оставили сирийских беженцев без помощи

В ответ представитель Минобороны России Игорь Конашенков дал понять: таким заявлением Вотел не только дискредитировал официальную позицию своего верховного главнокомандующего, но и усугубил незаконность по международному праву и законодательству США военного присутствия американских военнослужащих в Сирии.

Российский генерал напомнил коллеге, что официальным правовым «прикрытием» незаконного военного вмешательства США в сирийский конфликт всегда называлось спасение Сирии от террористов ИГИЛ и сирийского филиала "Аль-Каиды" — группировки "Джебхат ан-Нусра" (обе организации запрещены в нашей стране).

— При этом до вступления России в борьбу с терроризмом в Сирии, из-за бездействия США и «международной коалиции» количество боевиков и подконтрольных им территорий только увеличивалось, — отметил Конашенков. — За прошедшие три года правительственными войсками при поддержке ВКС России освобождена от террористов практически вся страна.

В лагере беженцев различными заболеваниями страдают от 60 до 80 процентов сирийских детей

Генерал добавил, что сегодня первоочередной задачей сирийского народа является восстановление мирной жизни: работы органов власти, больниц, школ, предприятий, строительство жилья, возобновление сельскохозяйственного производства, а также возвращение беженцев из других стран и временно перемещенных лиц внутри Сирии.

Для помощи сирийским властям Россия создала Центр приема и размещения беженцев. Наша военно-транспортная авиация организовала доставку гуманитарной помощи из РФ, Армении Франции и в скором времени от других стран.

"Не знать этих важнейших изменений обстановки в Сирии для командующего силами США на Ближнем Востоке просто невозможно, — подчеркнул официальный представитель Минобороны России. — При этом никаких правовых оснований для дальнейшего проведения операций американскими военными в Сирии объективно не существует.

В такой ситуации, по мнению Конашенкова, у них остается только одна возможность задержаться в Сирии — подключиться во взаимодействии с Россией и законным руководством страны к процессу возвращения беженцев и временно перемещенных лиц в их дома.

"Если нынешний командующий силами США на Ближнем Востоке не видит для такого взаимодействия возможностей, то лучшим выходом будет не мешать мирному процессу и приступить к ускоренному выводу военнослужащих США с территории Сирии", — заявил российский генерал.