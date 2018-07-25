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Республиканцы выступили против возможного визита Путина в США
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Республиканцы выступили против возможного визита Путина в США 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Лидер республиканцев в сенате США Митч Макконел заявил, что визит президента России Владимира Путина в Капитолий не приветствуется и предупредил Москву избегать попыток «вмешательства в будущие выборы» в США, передает агентство Reuters.
После саммита США и России в Хельсинки 16 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригласил президента России Владимира Путина в Вашингтон, чтобы провести вторую встречу. По предварительным данным визит запланирован на осень. После саммита с Путиным Трамп был встречен двухпартийной критикой. Reuters отмечает, что многие республиканцы присоединились к демократам, критикуя результаты саммита Трампа.
Приглашение Трампа также вызвало беспокойство, добавляет агентство.
Помимо этого, cпикер палаты представителей США Пол Райан, который также является республиканцем, заявил, что если Путин примет приглашение Трампа о визите в Вашингтон, то российскому президенту не предложат выступить на совместном заседании конгресса. По словам Райна, такая честь оказывается только союзникам.
Ранее в Госдепе США рассказали, что Москва и Вашингтон еще «ничего не согласовали» по возможной новой встрече российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
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