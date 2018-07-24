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Юнкер перед визитом в США поговорил с Меркель, Макроном, Рютте и Курцом
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Юнкер перед визитом в США поговорил с Меркель, Макроном, Рютте и Курцом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 24 июл — РИА Новости, Мария Князева. Перед визитом в США для встречи с президентом Дональдом Трампом, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и канцлером Австрии Себастьяном Курцем, сказал пресс-секретарь Еврокомиссии Александр Винтерштайн на брифинге.
"Председатель Юнкер направляется в Вашингтон. Перед своим визитом председатель говорил с канцлером Меркель, президентом Макроном, премьер-министром Рютте и канцлером Курцем", — сказал он.
Среди тем обсуждения в США представитель ЕК упомянул, в первую очередь, торговлю.
"Акцент будет на торговле", — добавил он.
Ранее Трамп заявлял, что проведёт встречу по торговле с представителями ЕС в среду, если же не удастся договориться, это негативно отразится на поставках автомобилей из Европы.
США ранее ввели повышенные пошлины на импорт из третьих стран, в том числе из государств ЕС, стальной и алюминиевой продукции. Реакция Еврокомиссии не заставила себя ждать: был открыт спор в ВТО с США по этим тарифам, введены дополнительные пошлины в 25% на импорт в ЕС целого ряда товаров из Соединенных Штатов.
Помимо этого президент США Дональд Трамп пригрозил возможностью введения ввозных пошлины в 20% на автомобили из Евросоюза.
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