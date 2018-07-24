Новые ракеты России подвергнут модернизации договор СНВ-III

Путин и Трамп пришли к соглашению по вопросам национальной безопасности

Дело в том, что секретарь Белого дома Сара Сандерс сегодня сообщила, что единственной конкретной договоренностью, которая была достигнута на встрече Путина и Трампа в Хельсинки , является продолжение контактов по линии проблем национальной безопасности.

Евросоюза. При этом, эта тема в Вашингтоне является прерогативой советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона , который в следующем месяце должен провести прямые переговоры со своими коллегами из России

Примечательно, что Болтон, который является активным критиком нашей страны, уже был с официальным визитом в Москве , причем эта поездка, по сути своей, и стала предтечей знаковой встречи Путина и Трампа в столице Финляндии

Другой вопрос, что понятие «национальная безопасность» является предельно размытым, особенно если разговор здесь идет о такой сложной и многогранной теме, как современные двусторонние отношения России и Соединенных Штатов. Здесь можно вспомнить и ситуацию в Европе, и положение дел на Украине и в Сирии , а также пролонгацию такого базового договора о безопасности, как СНВ-III.

Путин и Трамп хотят избежать эскалации на территории Сирии

Впрочем, учитывая явный неформальный контакт между Путиным и Трампом, то стороны в Хельсинки, совершенно точно, пришли к согласию, но пока предмет их переговоров не озвучен публично, а, значит, не является для них взаимообязывающим.

«Мы не знаем всех договоренностей и проблем, которые Путин и Трамп обсуждали тет-а-тет на своей закрытой встрече, но на пресс-конференции прозвучал тот факт, что стороны подтверждают свою готовность к сотрудничеству по линии военных ведомств, имея в виду стремление к предотвращению каких-либо военных инцидентов на территории Сирии», — констатирует Топорнин.

Это чрезвычайно важно, учитывая, что сейчас продолжается военный конфликт в Сирии, где Россия и США уже несколько раз оказывались на грани прямого боевого столкновения своих вооруженных сил, которого, к счастью, удавалось избежать.

«Именно об этом, главным образом, и идет здесь речь, причем Трамп и Путин дали указания своим министрам обороны и начальникам главных штабов, чтобы они продолжали подобные переговоры друг с другом», — резюмирует Топорнин.

Россия и США усилят сотрудничество по линии борьбы с терроризмом

Кроме того, как считает эксперт, к этому процессу будут подключены советы по национальной безопасности обеих страны. Это нужно по той причине, что нашим государствам явно есть о чем поговорить и на уровне данных государственных площадок.

«Например, террористические банды продолжают перемещаться в Сирии и не являются полностью разгромленными, поэтому и сейчас остается прямая опасность совершения террористических актов по всему миру», — заключает Топорнин.

Здесь имеется в виду террористическая организация «Исламское государство» , которая на сегодня пусть и заметно снизила свою активность, но все равно сохранила собственные подпольные сети. Напомним, что «Исламское государство» или ИГИЛ запрещена на территории РФ решением Верховного суда нашей страны и признана в соответствующем нормативном акте террористической организацией.

«В этой сфере сотрудничество между Россией и США будет продолжается, причем Болтон получил полномочия от Трампа на переговоры именно по данной проблеме. Единственный вопрос здесь, а кто будет представлять Россию на переговорах на таком уровне — есть вероятность, что им может выступить секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев », — констатирует Топорнин.

У России и США остается возможность закрыть какие-то вопросы до 2020 года

Что касается других договоренностей, то, как считает Николай Борисович, здесь все совсем неоднозначно. Да, есть проблема и по такому договору, как СНВ-III, который истекает в 2011 году. Это базовое соглашение по стратегической безопасности в мире и, безусловно, Россия и США не могут про него забывать — тем более, его можно просто пролонгировать на 5 лет.

«В то же время, здесь есть определенные сложности, которые выражаются в том плане, что у нашей страны появились сегодня новые образцы стратегического вооружения, которые уже испытаны на практике», — резюмирует Топорнин.

Данные виды оружия не прописаны в СНВ-III, поэтому возникают вопросы, как Москва и Вашингтон будут преодолевать данное обстоятельство. Ведь это принципиальный момент, поскольку, начиная с первого подобного договора, который был подписан еще в начале семидесятых годов, в них указывалась вся номенклатура военных средств, взятых Россией и США на вооружение.

«Просто это средства доставки, под которыми понимаются ракеты, самолеты, а также боевые корабли. Поэтому, чем стороны быстрее сядут за стол переговоров, тем им будет проще урегулировать данный вопрос», — заключает Топорнин.

Если Москва и Вашингтон будут тянуть здесь, что называется, до последнего, то им будет очень сложно урегулировать эту ситуацию. К тому же, 2020 год — это год в выборов в США, поэтому ситуация в наших отношениях может опять эскалироваться.

«Предвыборная кампания в США начнется весной 2020 года, и она повлияет на любые такие вопросы», — констатирует Топорнин.