Российские дипломаты «потроллили» Макфола

«Украинцы должны принимать решения относительно происходящего у них в стране, а не Трамп или Путин», — написал Макфол в своем Twitter.

Российское посольство в Канаде ответило на этот твит, опубликовав фотографии западных политиков — бывшего помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд (с пакетом печенья), экс-главы МИД Канады Джона Бэрда и экс-посла США на Украине Джеффри Пайетта, — которые появлялись на Майдане в 2014 году, намекнув тем самым на вмешательство Запада в дела Украины.

«Никогда не думали, что Тори «**** ЕС » Нуланд и Джон Бэрд являются «украинцами». Может, Джеффри Пайетт тоже?» — говорится в Twitter российского посольства.