Российские дипломаты «потроллили» Макфола 

Посольство России в Канаде иронично ответило на заявление бывшего посла США в Москве Майкла Макфола о том, что Украина должна принимать решения о происходящем у себя в стране, а не российский или американский президенты.
«Украинцы должны принимать решения относительно происходящего у них в стране, а не Трамп или Путин», — написал Макфол в своем Twitter.
Российское посольство в Канаде ответило на этот твит, опубликовав фотографии западных политиков — бывшего помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд (с пакетом печенья), экс-главы МИД Канады Джона Бэрда и экс-посла США на Украине Джеффри Пайетта, — которые появлялись на Майдане в 2014 году, намекнув тем самым на вмешательство Запада в дела Украины.
«Никогда не думали, что Тори «**** ЕС» Нуланд и Джон Бэрд являются «украинцами». Может, Джеффри Пайетт тоже?» — говорится в Twitter российского посольства.
Накануне на эту же реплику Макфола ответил сенатор Алексей Пушков, который заявил, что «Киев на это (принятие решений) „просто не способен“.