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Президент Ирана посоветовал Трампу «не играть с огнём»
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Президент Ирана посоветовал Трампу «не играть с огнём» 

RT на русском 1 час назад
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что американскому лидеру Дональду Трампу не следует «играть с огнём». Об этом сообщает агентство Tashim.
«Не играйте с огнём, потому что вы пожалеете об этом. Вы не можете спровоцировать иранскую нацию против безопасности и интересов Ирана», — сказал он.
Также Рухани отметил, что «американцы должны хорошо понимать: мир с Ираном является ключом для общего мира, а война с Ираном станет ключом к войнам».
«Угрозы делают нас более едиными. Мы обязательно помешаем планам США», — сказал он.
Ранее Рухани заявил о безуспешности «заговоров» США против Ирана.
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