Президент Ирана посоветовал Трампу «не играть с огнём»

«Не играйте с огнём, потому что вы пожалеете об этом. Вы не можете спровоцировать иранскую нацию против безопасности и интересов Ирана», — сказал он.

Также Рухани отметил, что «американцы должны хорошо понимать: мир с Ираном является ключом для общего мира, а война с Ираном станет ключом к войнам».

«Угрозы делают нас более едиными. Мы обязательно помешаем планам США », — сказал он.

Ранее Рухани заявил о безуспешности «заговоров» США против Ирана.