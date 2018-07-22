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Израиль вывез сирийскую НКО в Иорданию по просьбе США
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Израиль вывез сирийскую НКО в Иорданию по просьбе США 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Армия обороны Израиля провела гуманитарную операцию по спасению членов «сирийской гражданской организации» и их семей, сообщила армейская пресс-служба.
Израиль уточнил, что сделано это по просьбе США и стран Европы. Членов НКО вывезли «из зоны боевых действий на юге Сирии» в «соседнюю страну» из-за «непосредственной угрозы их жизням», передает РИА «Новости».
СМИ сообщают, что 800 человек эвакуировали в Иорданию.
Неделю назад СМИ сообщали, что США, Канада и страны Европы обсуждают возможную эвакуацию из Сирии членов организации «Белые каски» и их семей. «Белые каски» не раз критиковались за постановочные акции.
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