Израиль вывез сирийскую НКО в Иорданию по просьбе США 

Армия обороны Израиля провела гуманитарную операцию по спасению членов «сирийской гражданской организации» и их семей, сообщила армейская пресс-служба.
Израиль уточнил, что сделано это по просьбе США и стран Европы. Членов НКО вывезли «из зоны боевых действий на юге Сирии» в «соседнюю страну» из-за «непосредственной угрозы их жизням», передает РИА «Новости».
СМИ сообщают, что 800 человек эвакуировали в Иорданию.
Неделю назад СМИ сообщали, что США, Канада и страны Европы обсуждают возможную эвакуацию из Сирии членов организации «Белые каски» и их семей. «Белые каски» не раз критиковались за постановочные акции.