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Во Франции заявили о начале торговой войны между ЕС и США
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Во Франции заявили о начале торговой войны между ЕС и США 

Газета.Ru 32 минуты назад
Фото: Reuters
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что между Евросоюзом и США фактически началась торговая война. Об этом сообщает Europa Press.
По его словам, Вашингтон должен вернуться к «здравому смыслу» и начать уважать своих союзников.
Он также подчеркнул, что именно США должны первыми сделать шаг к диалогу с ЕС.
Ле Мэр добавил, что обязаны уважать мировые правила торговли.
Ранее Ле Мэр заявил, что политика президента США Дональда Трампа предоставила Европе исторический шанс стать сильнее.
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