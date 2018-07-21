Британское издание сравнило самолеты президентов России и США

Журналисты обратили внимание на изысканный интерьер лайнера российского лидера. В самолете имеется спортзал и конференц-центр, где президент может проводить совещания. На машине главы Белого дома есть служебный кабинет, офис, медпункт и специальный звуконепроницаемый зал для совещаний.

По своим техническим характеристиками борт номер США способен подавлять действие радаров. В свою очередь, Ил-96-300 способен дезориентировать радары и противовоздушные системы.