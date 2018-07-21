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Британское издание сравнило самолеты президентов России и США
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Британское издание сравнило самолеты президентов России и США 

Российская Газета 37 минут назад
Фото: Российская Газета
Британская газета The Daily Mail сравнило самолеты президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, на которых они прибыли на саммит в Хельсинки 16 июля. При этом отмечается, что Ил-96-300 президента России стоит в два раза меньше Boeing-747 Air Force One Трампа: соответственно 500000 долларов против 1 миллиарда долларов. Максимальная скорость российского лайнера составляет 900 километров в час, а у американского — 1013.
Журналисты обратили внимание на изысканный интерьер лайнера российского лидера. В самолете имеется спортзал и конференц-центр, где президент может проводить совещания. На машине главы Белого дома есть служебный кабинет, офис, медпункт и специальный звуконепроницаемый зал для совещаний.
По своим техническим характеристиками борт номер США способен подавлять действие радаров. В свою очередь, Ил-96-300 способен дезориентировать радары и противовоздушные системы.
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