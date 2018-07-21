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Киев просит Запад ввести санкции против Черноморских портов России
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Киев просит Запад ввести санкции против Черноморских портов России 

РИА Новости Крым 39 минут назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости Крым. Киев ведет переговоры с Западом о введении санкций отношении черноморский портов России. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян, пишет RT.
"Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены к черноморским портам России из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море", — заявил министр.
Кроме того, по его словам, санкционная волна в отношении Москвы растет, а последнее рассмотрение в конгрессе США расширения санкционного списка является «более чем адекватным ответом на все бесчинства России».
Ранее украинские власти жаловались, что российские пограничники досматривают суда, направляющиеся через Керченский пролив в украинские порты на Азовском море. Политики Незалежной не раз выдвигали предложения по противодействию России на Азове. Так, бывший командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Сергей Гайдук предлагает минировать море для предотвращения, по его убеждению, вероятных потерь от деятельности российских военных кораблей.
Ситуация в Азовском море обострилась после задержания в марте украинскими пограничниками крымского судна «Норд». На борту находились 10 российских граждан, которых Киев считает украинскими. Девятерых из них оштрафовали за «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины», а капитану сейнера грозит до пяти лет лишения свободы.
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