Киев просит Запад ввести санкции против Черноморских портов России

"Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены к черноморским портам России из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море", — заявил министр.

Кроме того, по его словам, санкционная волна в отношении Москвы растет, а последнее рассмотрение в конгрессе США расширения санкционного списка является «более чем адекватным ответом на все бесчинства России».

Ранее украинские власти жаловались, что российские пограничники досматривают суда, направляющиеся через Керченский пролив в украинские порты на Азовском море. Политики Незалежной не раз выдвигали предложения по противодействию России на Азове . Так, бывший командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Сергей Гайдук предлагает минировать море для предотвращения, по его убеждению, вероятных потерь от деятельности российских военных кораблей.

Ситуация в Азовском море обострилась после задержания в марте украинскими пограничниками крымского судна «Норд». На борту находились 10 российских граждан, которых Киев считает украинскими. Девятерых из них оштрафовали за «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины», а капитану сейнера грозит до пяти лет лишения свободы.