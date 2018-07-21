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В минфине США заявили о готовности к торговой сделке с КНР
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В минфине США заявили о готовности к торговой сделке с КНР 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Газета.Ru
Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон готов заключить торговое соглашение с Пекином, если КНР существенно поменяет торговую политику. Об этом сообщает Reuters.
По его словам, торговая сделка между США и Китаем должна включать защиту американской интеллектуальной собственности и отказ от принудительных передачи технологий.
Он также отметил, что у американских компаний должна появиться «возможность справедливой конкуренции» на китайском рынке.
Мнучин добавил, что США планируют проверить действия Китая в связи с ослаблением юаня.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести пошлины на товары Китая объемом в $500 млрд
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