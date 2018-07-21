В минфине США заявили о готовности к торговой сделке с КНР

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон готов заключить торговое соглашение с Пекином, если КНР существенно поменяет торговую политику. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, торговая сделка между США и Китаем должна включать защиту американской интеллектуальной собственности и отказ от принудительных передачи технологий.

Он также отметил, что у американских компаний должна появиться «возможность справедливой конкуренции» на китайском рынке.

Мнучин добавил, что США планируют проверить действия Китая в связи с ослаблением юаня.