Трамп заявил, что «открыл Европу» для американских фермеров

"Мы только что открыли для вас, фермеров, Европу", — сказал Трамп, выступая перед сельхозпроизводителями в Айове.

По его словам, торговые переговоры с ЕС «будут по-настоящему замечательными для наших фермеров».

Трамп провел в среду переговоры с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и заявил по итогам переговоров, что стороны начнут работу в направлении отмены всех пошлин и субсидий, а также что ЕС увеличит закупки сжиженного природного газа и сои из США.