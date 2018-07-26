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Трамп заявил, что «открыл Европу» для американских фермеров
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Трамп заявил, что «открыл Европу» для американских фермеров 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что «открыл Европу» для американских фермеров.
"Мы только что открыли для вас, фермеров, Европу", — сказал Трамп, выступая перед сельхозпроизводителями в Айове.
По его словам, торговые переговоры с ЕС «будут по-настоящему замечательными для наших фермеров».
Трамп провел в среду переговоры с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и заявил по итогам переговоров, что стороны начнут работу в направлении отмены всех пошлин и субсидий, а также что ЕС увеличит закупки сжиженного природного газа и сои из США.
Ранее Трамп ввел пошлины на сталь и алюминий против большинства стран, включая КНР, страны ЕС и Россию. В ответ ряд стран объявили о собственных мерах. Так, Китай ввел пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию, преимущественно из штатов, где избиратели поддержали Трампа на выборах. США, в свою очередь, объявили о 12-миллиардном пакете помощи своим фермерам.
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