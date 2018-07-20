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В Японии попробуют избежать американских пошлин на автомобили
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В Японии попробуют избежать американских пошлин на автомобили 

РИА Новости 1 час назад
ТОКИО, 20 июл — РИА Новости. Токио попробует избежать американских пошлин на японские автомобили, разъясняя США пользу от них для экономики этой страны, заявил в пятницу вечером премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции в Токио.
"Японские автомобили приносят большую пользу американской экономике. Разъясняя это США, мы и впредь будем упорно добиваться того, чтобы избежать торговых ограничений", — заявил премьер.
По его словам, «экспорт японских автомобилей никогда не угрожал безопасности США». Вопрос об этом на пресс-конференции возник в связи с тем, что, как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп распорядился провести расследование, призванное выяснить, угрожает ли импорт иностранных автомобилей национальной безопасности США.
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