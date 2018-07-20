Пушков назвал «нестандартным ходом» приглашение Путина в Вашингтон

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президент США Дональд Трамп хочет наладить диалог с Россией , несмотря на всю истерику после саммита РФ-США в Хельсинки . Об этом он сообщил в своем Twitter.

Он отметил, что приглашение Путина в Вашингтон — это «новый нестандартный ход Трампа».

Пушков считает, что это и есть его ответ на «чудовищную истерику», которая была направлена против него в США после саммита в Хельсинки. Он добавил, что Трамп все равно стоит на своем и планирует наладить диалог с Россией.

Первая встреча лидеров России и США состоялась 16 июля в Хельсинки. По итогам встречи они заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран. Позже Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон осенью этого года.