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Пушков назвал «нестандартным ходом» приглашение Путина в Вашингтон
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Пушков назвал «нестандартным ходом» приглашение Путина в Вашингтон 

ТК «Звезда» 20 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Трамп пригласил Путина в Вашингтон осенью этого года.
Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президент США Дональд Трамп хочет наладить диалог с Россией, несмотря на всю истерику после саммита РФ-США в Хельсинки. Об этом он сообщил в своем Twitter.
Он отметил, что приглашение Путина в Вашингтон — это «новый нестандартный ход Трампа».
Пушков считает, что это и есть его ответ на «чудовищную истерику», которая была направлена против него в США после саммита в Хельсинки. Он добавил, что Трамп все равно стоит на своем и планирует наладить диалог с Россией.
Первая встреча лидеров России и США состоялась 16 июля в Хельсинки. По итогам встречи они заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран. Позже Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон осенью этого года.
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