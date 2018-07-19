Сенат США может провести слушания о дополнительных санкциях против России

"В рамках усилий конгресса по формированию нашего ответа на вмешательство России или любой другой страны в выборы (в конгресс) США 2018 года я попросил глав банковского комитета и комитета по международным делам провести слушания «О противодействии противникам Америки посредством санкций» и рекомендовать сенату дополнительные меры, которые могли бы ответить или предотвратить пагубные действия России", — говорится в заявлении сенатора на его официальном сайте.

Макконнелл напомнил, что банковский и международный комитеты являются ключевыми в сенате конгресса США по вопросу санкций и сообщил, что «председатели обоих комитетов согласились продолжать свои усилия по этому вопросу».

Расследование вменяемого России «вмешательства» в американские выборы ведется спецпрокурором Робертом Мюллером , а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо «вмешательства» так и не было приведено, несмотря на то, что «расследование» длится уже больше года.