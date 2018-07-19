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Сенат США может провести слушания о дополнительных санкциях против России
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Сенат США может провести слушания о дополнительных санкциях против России 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ВАШИНГТОН, 19 июл — РИА Новости. Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл попросил провести слушания о введении дополнительных санкций в отношении России за вменяемое ей «вмешательство» в выборы в США в международном и банковском комитете сената.
"В рамках усилий конгресса по формированию нашего ответа на вмешательство России или любой другой страны в выборы (в конгресс) США 2018 года я попросил глав банковского комитета и комитета по международным делам провести слушания «О противодействии противникам Америки посредством санкций» и рекомендовать сенату дополнительные меры, которые могли бы ответить или предотвратить пагубные действия России", — говорится в заявлении сенатора на его официальном сайте.
Макконнелл напомнил, что банковский и международный комитеты являются ключевыми в сенате конгресса США по вопросу санкций и сообщил, что «председатели обоих комитетов согласились продолжать свои усилия по этому вопросу».
Расследование вменяемого России «вмешательства» в американские выборы ведется спецпрокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах конгресса США. При этом доказательств какого-либо «вмешательства» так и не было приведено, несмотря на то, что «расследование» длится уже больше года.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными». Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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