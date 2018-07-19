Депутат: РФ ответит на включение Украины и НАТО в Грузию военными базами у границ США

Первый зампред комитета Госдумы по обороне в эфире НСН рассказал, что Россия также может разместить более серьёзные ракетные установки у границ с этими странами.

Россия соразмерно ответит на развёртывание новых военных баз у границ РФ и размещении соответствующей инфраструктуры. Об этом 19 июля заявил президент страны Владимир Путин на совещании послов и постоянных представителей. По словам российского лидера, «коллегам», которые «играют на обострение» и стремятся включить Грузию или Украину НАТО нужно подумать о возможных последствиях, сообщает RT.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН заявил, что РФ будет искать новые площадки у границ с США , чтобы размещать там военные базы.

«Я думаю, что мы будет размещать более серьёзные ракетные установки непосредственно на границе этих государств (Украины и Грузии, если они вступят в НАТО — НСН). Соответственно, мы будем находить новые площадки размещения военных баз в непосредственной близости с США. Другого варианта у нас не существует», — заявил депутат.

Госдума: Американцы постепенно выйдут из соглашения по разоружению По словам Александра Шерина, Киеву и Тбилиси лучше было бы сохранить нейтралитет.

«Конечно, задача НАТО заключается в том, чтобы втянуть как можно больше государств в свой альянс, чтобы собирать с них мзду, быть ближе к нашим границам. Народ Украины и Грузии должен влиять на руководство своих стран, чтобы они не подавали соответствующих заявок на вступление в НАТО или отозвали их. Это будет дикость, если Украина с Грузией будут в союзе военным сопротивлением с РФ. Через многие поколения это будет отменено и осуждено, но сейчас это может привести к тяжёлым последствиям. Никогда территория страны, которая добровольно допустила к себе чужие войска, не могла так быстро и безболезненно от них освободиться. Грузия и Украина могли бы быть нейтральными государствами и обеспечить себе право самостоятельно принимать решения», — заключил в эфире НСН Шерин.